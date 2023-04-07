被「三貼」遊街霧台母熊 林務局：提供科博館科學研究

屏東檢警偵辦霧台鄉遭獵殺台灣黑熊，追查發現3年內有4隻遭獵殺，全案僅存第四隻黑熊（丁熊），遭獵殺後還被「三貼」遊街戲謔嘲諷，檢方形容如今只剩這隻還在世間上，這隻丁熊身上有三處槍傷。林務局屏東林管處指出，霧台母熊後續處置，待地檢署無存證必要，將供科博館做科學研究用。

檢方說，丁熊的電腦斷層掃描、Ｘ光片檢驗，丁熊是剛成年母熊，尚未懷孕。身體有三處中彈痕跡，右後肢脛腓骨，造成脛腓骨粉粹性骨折；頸部背側（射入口），頭部左背側的顱骨及枕骨頭（射出口）與右側顏面。從相關照片，明顯看到有散彈射擊而成，從畫面中研判兩人持兩把槍射殺丁熊。