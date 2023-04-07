菸防法新法上路2週 查獲295涉違法案件

菸害防制法新法3月22日上路，國健署今天公布最新查處結果，共查獲295件疑似違法案件、2709件次商品，以電子煙占多數；查獲件數最多網路平台為蝦皮、其次是露天拍賣，籲勿心存僥倖。

菸害防制法新法於今年3月22日施行，衛生福利部國民健康署與地方衛生單位合作加強稽查，重點對象包含實體店面、夜市流動攤販、送貨到府或到府推銷、校園周邊兜售、網路平台及網路社團等，針對其營業或販售行為、廣告宣傳方式加強查處。

國健署菸害防制組簡任技正劉家秀今天接受媒體聯訪表示，截至4月5日，累計查獲295件疑似違法案件，正進入行政調查程序中，裁罰金額尚未出爐。

劉家秀強調，國健署已請網路電商平台業者建立嚴謹的管理與審查機制，避免所屬會員提供虛偽不實的個資，並自主查核發現違規商品立即下架，以免觸法受罰。

菸害防制法新法全面禁止電子煙及未經審查通過的加熱菸，並加重罰責，販售或展示可開罰新台幣20萬到100萬元，供應者可罰1萬到25萬元，廣告者可開罰40萬到200萬元；如製造或輸入業者有廣告行為，罰責更加重為1000萬至5000萬元。

此外，監測網路販售或廣告電子煙及未通過健康風險評估審查的加熱菸情形，截至4月5日為止，合計查獲2709件次商品。

至於所涉網路平台查獲件數，依序為蝦皮購物683件、露天拍賣434件、Instagram有398件、Facebook有369件、PChome有250件、Youtube有229件、Dcard有117件、7-11賣貨便78件、全家好開店77件、自架網站71件、旋轉拍賣2件、MOMO有1件等。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康