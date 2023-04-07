詭異3月天 氣象局：累積雨量及降雨日數本世紀最少

中央氣象局臉書粉專「報氣候 - 中央氣象局」表示，平均氣溫，暖涼相間，今年3月平均累積雨量為1951年以來同期第6少，其中，「台南站3月僅降雨跡，累積雨量為該站歷年同期最少」；降雨方面，11個平地站3月平均累積雨量及降雨日數皆創本世紀以來最少。

3月入初春迎春雨，氣象局說，3月平均氣溫，暖涼相間，超過氣候值0.6度；氣候平均值 20.4度，但2023年3月平均21.0度。台北、新竹、大武站的3月均溫比氣候值高了1度以上。真正與歷史同期相較偏冷的測站，僅阿里山站，3月均溫比氣候值低0.9度。

累積雨量部分，氣象局說，3月全台偏少，少氣候值近6成。氣候平均值（中位數）92.5 mm，而今年3月平均33.7mm；平均累積雨量為1951年以來同期第6少。

氣象局指出，3月中上旬偏乾，下旬環境水氣增加，3月23日馬祖響春雷、3月25日春雨到、3月26日玉山降雪。除了成功、蘭嶼站外，全台3月各測站累積雨量均少於氣候平均值。

氣象局說，尤其台南站3月僅降雨跡，累積雨量為該站歷年同期最少。

降雨日數部分，氣象局說，今年3月全台偏少，約氣候值一半。氣候平均值11.9天，但2023年3月平均6天。平均降雨日數為1951年以來同期第3少。

氣象局表示，新竹、阿里山、台南站3月降雨日數分別為3天、4天、0天，均為該站歷年同期最少。

降雨方面，11個平地站包括基隆、宜蘭、台北、新竹、台中、台南、花蓮、成功、台東、大武、恆春，3月平均累積雨量及降雨日數皆創本世紀以來最少。春雨降雨型態多在中部以北及東半部，中南部旱象仍持續，務必節約用水。

不過，3月日照時數，全台偏多。氣象局說，氣候平均值116.7小時，2023年3月平均174.2小時。嘉義、台南站3月「日頭赤炎炎」日照時數，為該站歷年同期最多。