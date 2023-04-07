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周末假日要來了 注意！天氣變好空氣品質卻變差
清明連假休五天後上兩天班，明起周末假期又要來了，天氣變好，但空氣品質卻差了，民眾要注意。
天氣風險公司下午在臉書粉絲專頁貼文指出，周六受東北季風影響，環境水氣相較今天會減少許多，預估各地大致是多雲到晴天氣，東半部地區雲量會稍微多一些，不過下雨的狀況都不太明顯，只有山區附近才有一些零星短暫雨機會。至於氣溫普遍偏涼，尤其早晚期間會有冷的感受，但南北之間有明顯的氣溫差異。
至於周日東北季風減弱，轉為偏東風環境，水氣依然偏少，各地一樣都還是多雲到晴天氣，午後西半部山區有些零星短暫雨機會，降雨不多，如果要前往山區活動，下午時段還是要留意一下天氣變化。氣溫會隨著東北季風減弱以及天氣進一步轉好持續回升，日夜溫差擴大。
下周一、二持續受偏東風影響，水氣仍少，普遍都還是多雲到晴的穩定天氣，氣溫會更溫暖一些，日夜溫差依然相當大。
天氣風險公司指出，天氣雖然都還不錯，要留意空品可能不理想。首先，今晚到明天有境外汙染移入，各地空品有轉差的趨勢。周日東北季風減弱、西半部擴散條件轉差，也不利於空氣汙染物的清除，空品可能都比較差，普遍都有機會達到普通等級、局部地區也不排除可能達敏感族群不健康等級，外出活動要視個人身體情況戴口罩。
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