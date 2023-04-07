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2030年減碳24%達不到淨零 李遠哲嘆領導團隊沒遠見

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
中研院前院長李遠哲今表示，他以前跟領導談這個問題時，他們說2024年以後不是他們的事，因為他們任期到了，覺得「沒有遠見是不好的」。記者彭宣雅／攝影
中研院前院長李遠哲今表示，他以前跟領導談這個問題時，他們說2024年以後不是他們的事，因為他們任期到了，覺得「沒有遠見是不好的」。記者彭宣雅／攝影

國發會提出2030年減碳目標要達到24%(正負一個百分點)，中研院前院長李遠哲今天表示23%是不夠的，至少要減半或者45%，否則2050年絕對走不到零排放，政府還需要努力；他今天也暗批台灣「目前領導人」缺乏遠見。

「2023第20屆全國NGOs環境會議」今天召開，邀請李遠哲以「氣候變遷與人類未來」為題發表演講。

李遠哲說，2050年要走到負排放才能有更理想的世界，他以前跟領導談這個問題時，他們說2024年以後不是他們的事，因為他們任期到了，覺得「沒有遠見是不好的」，新的候選人能有更大的遠見，對目前的(領導)團隊相當失望，目前的政府團隊、總統府階層的人，想得太近，沒有想到太遠。

李遠哲表示，現在還有時間，但也沒有多少時間了，如果沒有盡早改過來，就改不過來了，現在正是危急時刻，不做就太遲了，怎麼做從食衣住行各方面減少消費，減少二氧化碳排放，過更檢樸的生活；有人說，永續發展是這一代人的生活消耗，不影響下一代的發展，但他不同意這說法，美國人較非洲人消耗多10倍，以美國人來看勢必會影響下一代人的生活。

李遠哲話鋒一轉表示，選舉快到了，誰講的可以相信的，如果只想處理今後幾年的事，「不要選他」，而是要選會設身處理的人，這就是我們面對的現實，政府也在努力、立法院也在努力，但要有更大的改變，如何減少二氧化碳排放，要靠碳稅、節約。

李遠哲 美國 團隊

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