一起成為Pokémon GO寶可夢大師！盤點十大網友熱議的小智夥伴

要成為寶可夢大師！

《寶可夢》是許多人童年的回憶，與夥伴們經歷了長達26年的冒險旅程，在最終回《寶可夢旅途—目標是寶可夢大師》中不斷有小智與夥伴和寶可夢們出現，比雕也和小智見上面，讓許多人覺得相當感動，更表示自己的童年「圓了一塊」。

這次《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出近一年網友熱議的「小智十大夥伴」，趕快一起來看看有沒有你的家鄉吧！

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No.10 快龍

快龍是龍屬性和飛行屬性的寶可夢。身體為橘黃色，頭部有著兩個觸角，快龍的四肢末端還各有著三隻爪子，背後有著一對小翅膀，但快龍的身體非常強壯，飛行速度也相當快速，據說快龍只需要花費16小時就能繞行地球一圈，不過儘管快龍被稱為「破壞之神」的化身，但牠心地其實相當善良，如果遇到遇難的船隻或人，都會幫忙引導他們。

在寶可夢中，據說有一座島嶼只棲息著快龍，但至今沒有人親眼看過這座島，聽說快龍的智力可以和人類匹敵，「從迷你龍進化到快龍的過程，也會讓人覺得特別感動、特別有成就感」、「好想去快龍島看看到底有多少快龍們」、「快龍真的好像嚕嚕米，蠻可愛的」、「記得我小時候很疑惑，哈克龍到底怎麼變成快龍這麼大隻的」。

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No.9 妙蛙種子

妙蛙種子是三種起始寶可夢之一，牠是一種草屬性及毒屬性的寶可夢。妙蛙種子有著綠色的身體，有著一對尖尖的耳朵和一張大嘴，而牠背後有個神奇的種子，這顆種子會和它身體一同成長，而且種子可以儲存營養，即使好幾天不吃東西也可以靠種子的能量生活。當妙蛙種子在沐浴了充足的陽光後，牠背上的種子就會日漸茁壯成長。

身為御三家之一的妙蛙種子，也因為呆萌又可愛的外型，而有著大批的忠實粉絲，「最一開始就在的寶可夢」、「真的是最初的夥伴之一，陪伴著我們長大」、「御三家們真的是最經典的角色們」、「妙蛙種子長得超可愛，還擁有很多技能跟防禦」、「妙蛙種子真的超級可愛，笑起來也是很親切的感覺」、「就算進化後也是超可愛，有著大大的花朵」。

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No.8 耿鬼

耿鬼是一種幽靈和惡屬性的寶可夢，是鬼斯的最終進化形，據說如果有人突然覺得發冷，就是耿鬼把周圍的熱氣都吸走了。耿鬼臉上總是掛著一絲壞壞的微笑，背後有些刺狀的突起。頑皮的耿鬼，非常喜歡惡作劇，還會假裝別人的影子，還會因為別人感到害怕而高興。但耿鬼的個性相當忠誠，當訓練家對牠友善時，牠就會變成友善的笑容。

耿鬼帶著一股壞笑的模樣，顯得頑皮卻又帶點可愛，因此受到不少寶可夢粉絲的喜愛，「耿鬼壞壞的樣子真的好可愛」、「雖然耿鬼看起來又壞又頑皮，但外型就像個壞壞的小男孩，有著一股年少感」、「耿鬼露牙笑的樣子明明很友善！」、「又壞又可愛的耿鬼超迷人」、「耿鬼壞壞的外表下，也有著一顆可愛逗趣的靈魂」。

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No.7 傑尼龜

傑尼龜為水屬性的寶可夢有著淡藍色的身體，還有著堅硬的褐色龜殼，不僅可以用來保護自己，還可以減少水的阻力，讓牠能在水裡快速游動。當傑尼龜遇到危險時，就會馬上像烏龜一樣把身體收回龜殼裡保護自己，頭收進殼裡的時候，還會順勢發射出力道強勁的水槍，並從嘴巴噴出強力的泡沫，還會趁著對手露出破綻時，用噴水的方式來反擊對手。

傑尼龜可愛笑容和外型也受到許多人喜愛，「傑尼龜有一種無害的無辜感，真的超可愛」、「傑尼龜進化後變成水箭龜也是看起來很兇狠哈哈」、「傑尼龜有時候會在關鍵時候耍酷，帶上墨鏡，超級可愛」、「最初的寶可夢之一，是經典也是傳奇」、「超級可愛，萌到不行，真的是少女們最愛寶可夢之一了吧」、「傑尼龜其實從剛出場就超級頑皮」。

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No.6 卡比獸

卡比獸是瞌睡寶可夢，眼睛總是眯起來，幾乎沒有人看過牠睜開眼的樣子，每天都過著吃飽睡，睡飽吃的生活，如果一天不吃上400公斤的食物，卡比獸的肚子就不會飽，心裡就會不暢快，也因為如此讓牠擁有著圓滾滾的可愛外型，而且卡比獸的胃能消化任何東西，就算壞掉的東西也能輕易消化，但性格溫順的卡比獸，可以讓孩子們把牠大大的肚皮當遊樂場也毫不在意。

雖然卡比獸看起來好吃懶做，但只要卡比獸抬起上半身拍動手腳攻擊對手，就會擁有超強的破壞力，「看似溫馴的外表，破壞力也不是蓋的」、「卡比獸笑起來瞇瞇眼，超級可愛」、「當卡比獸好幸福喔，整天吃飯睡覺就好，威力還那麼強」、「真的是沒看過卡比獸張開眼睛過欸」。

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No.5 拉普拉斯（乘龍）

拉普拉斯是一種水屬性的寶可夢，身體呈藍色，有著一雙大眼睛和小手臂，背上有灰色的殼，殼上有許多凹凸不平的凸起。除此之外，拉普拉斯也是個心地善良的寶可夢，能夠透過心電感應洞悉人類的思緒和情感，還能讓人待在牠的背上在海中前行，而拉普拉斯之間也能透過美妙的歌聲來進行交流，將情報傳給遠方的夥伴。

拉普拉斯原有的舊稱為「乘龍」，乘龍代表著能讓別人乘坐的意思，因此在改成拉普拉斯時，讓許多網友感到相當惋惜，但就有網友發現，拉普拉斯的英文「Laplace」，在法文裡竟然代表座位的意思，讓不少網友感到相當震驚，「原來改成拉普拉斯還是有原因的」、「拉普拉斯真的是一個心地非常善良的寶可夢，還相當樂於助人」、「乘龍還是拉普拉斯都可以！就是個善解人意的寶貝」。

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No.4 可達鴨

可達鴨是一種水屬性的寶可夢，黃色的身體加上短狀的四肢和有蹼的腳掌，頭上還有著三條黑色的呆毛，酷似河童的外貌，讓可達鴨看起來更加呆萌、可愛。而可達鴨有著時不時，無意間的念力，因此經常引起強烈的頭痛，頭越疼痛就代表著會釋放出更多念力，但在釋放念力時，可達鴨會失去當時的記憶，因此總是想不起來發生什麼事的可達鴨總是疑惑著歪著頭。

因為使用念力會頭痛，可達鴨平常就儘量不思考，讓自己在發呆的日常中度過，來避免一不小心就觸發念力的能力，「可達鴨平常真的看起來超級蠢」、「那個呆臉真的超可愛」、「有一種與生俱來的呆萌感」，而不少台灣網友也認為柯文哲的外型與可達鴨相當相似，因此經常用可達鴨來代稱柯文哲「真的超像柯文哲，有一種說不出的呆感」。

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No.3 小火龍→火恐龍→噴火龍

小火龍是火屬性的寶可夢，是御三家之一，尾巴上的火焰代表著牠的生命力。火恐龍則是小火龍的進化版，性格相當粗暴，還會用鋒利的爪子慘忍的撕裂對手，而噴火龍是火恐龍最終的進化形態，可以使用各種火屬性的招式，火焰甚至可以熔化巨石，有時候還會無意間釀成森林大火，進化後噴火龍也長出了翅膀，讓牠可以長時間飛行，此外，噴火龍非常具有競爭心，喜歡戰鬥，但面對比較弱的敵人時，是不會主動吐出火焰，除非有訓練家的命令或是受到挑釁。

不論是哪一種型態，牠們都受到了許多粉絲的喜愛，「小火龍小小的，但卻有一種忠誠和勇敢的感覺」、「老實說，不論型態，牠們都很勇敢，也都很有競爭力，還會花時間去研究對手和訓練自己」、「尾巴燒著火其實很可愛，不同型態的火焰程度也不一樣」。

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No.2 比比鳥→比雕

比雕是由比比鳥進化而來，鋒利的爪子和尖銳的喙，有著強大的飛行和戰鬥能力。在1999年1月播出的寶可夢中，小智在常磐森林時，對著比雕承諾等事情辦完後「馬上就會回來」，並將比雕留在常磐森林保護波波們不再受到大嘴雀欺負，沒想到這個「馬上就會回來」，一轉眼就是 20幾年之久，當時讓不少粉絲們都覺得相當遺憾。

隨著動畫版播出最終章，在粉絲們的引頸期盼之下，比雕終於再次和小智相聚，讓觀眾們感動表示，「原來小智從來都沒忘記比雕」、「其實動畫、電影的主題曲都可以看到比雕的身影，小智真的不是渣男！」、「我的童年真的結束了，比雕也回來了」、「大家的童年因為小智和比雕又圓了一塊」、「比雕真的回來了！真的哭到不行」、「我的童年終於告一小段落了」。

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No.1 皮卡丘

皮卡丘首次出現於1996年的遊戲《口袋妖怪 紅/綠》中，從此成為了寶可夢系列的代表性角色。皮卡丘是一種小型全身都是皮毛都是黃色的電氣鼠寶可夢，背後有著兩條褐色的條文，尾巴則是鋸齒狀的閃電，據說，雌性皮卡丘的尾巴末端為心形，而雄性的則沒有缺口，皮卡丘臉頰可以在睡覺時儲存電力，並釋放出強力的電擊攻擊。

皮卡丘除了出現在遊戲和動畫當中，也經常出現在各大商品上面，還擁有自己的電影《名偵探皮卡丘》，可見皮卡丘的高人氣，「皮卡丘真的可愛到爆炸，超想去日本喝皮卡丘主題下午茶」、「26年過去了，謝謝皮卡丘陪著小智，現在的我也要在現實生活中努力生活了」、「這隻黃色電氣鼠，帶給了很多7.8年級生珍貴的回憶」、「感謝皮卡丘陪伴小智，也陪伴我的童年長大」。

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年03月29日至2023年03月28日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『小智的寶可夢』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統

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