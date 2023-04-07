影／嘉基65周年慶 美籍創辦人孫女及宣教護士回娘家

嘉義基督教醫院歡慶65歲生日，上午院慶活動起跑，市長黃敏惠帶來協助明年邁向醫學中心好消息；院長姚維仁帶10名員工穿單車騎士勁裝，宣布由西向東繞行微笑曲線，發揚美籍創辦人戴德森醫師為愛多走一里路精神；戴德森孫女戴愷如及美籍宣教護理師柯百蕊回娘家同慶，場面熱鬧溫馨。

嘉基合唱團演唱揭開序幕，播放追思戴德森影片，院長姚維仁穿活動紀念車衣牽單車粉墨登場，致贈印製姓名專屬車衣給黃敏惠，讓市長祝福騎行平安的心與車隊同在。在台灣求學的戴德森孫女戴愷說，祖父留給他行醫愛人精神資產，重視人的價值。

69歲退休的美籍宣教護理師柯百蕊偕同72歲台籍丈夫王敬仁，從美國返台參加，她用台語美語致詞說，當年16位宣教護理師自美來台，嘉基從草創1棟大樓發展到多棟大樓規模，過去照護小兒麻痺患者，她印象深刻，感謝主帶領，祝福大家。

黃敏惠祝賀嘉基65歲生日，連說3次感謝嘉基，照護嘉義人，她祖父也是嘉基照護，她過去讀宏仁女中，天天經過嘉基，配合鐵路高架化嘉基及嘉北車站發展，市府區段徵收規畫醫療產業，協助嘉基明年邁向醫學中心。

姚維仁說，嘉基65周年莫忘初衷，發揚戴德森為愛多走一里路、榮神益人精神，傳承美國來嘉宣教前輩「為主服務、作光作鹽」使命，常保「作光作鹽」影響力，院慶活動：「美國尋根之旅」、「重返1960~戴德森走訪二通」、「單車環半島~跨越23.5度的愛」、「二手愛心義賣會」、「美好社區無菸環境活動」。