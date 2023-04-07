旅行社出包搞丟旅客護照 觀光局：依法可罰3萬元
疫後國人瘋出國，旅行社代辦護照夯，但要小心，近來有一家旅行社把旅客護照弄丟，以致出國行程化為烏有。觀光局指出，按《旅行業管理規則》37條，可對旅行社開罰3萬元。
近來，網傳有一家四口向某旅社買行程，但旅行社搞丟護照，在機場不知所措，出國行程成為泡影。
觀光局指出，旅行社若因代辦護照弄丟旅客護照，按《旅行業管理規則》37條，可罰3萬元。《旅行業管理規則》37條明文，執有旅客證照時，應妥慎保管，不得遺失。
觀光局表示，若事後確認護照沒遺失，事後才收到，屬旅行社責任導致無法出發，需依照定型化契約12條退費，除團費應全額退還外，旅行社須賠償1倍團費。
另外，若有其他延伸費用或損失可舉證，也可要旅行社負擔，若雙方賠償認知有差距，則可走民事訴訟。
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