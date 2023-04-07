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環保終身成就獎得主吳文通嘆：民進黨執政後漸漸忽略環境議題

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
「2023第20屆全國NGOs環境會議」今天召開。記者彭宣雅／攝影
「2023第20屆全國NGOs環境會議」今天召開。記者彭宣雅／攝影

4月22日是世界地球日，環團每年都會在世界地球日前，進行全國環境會議；鹽寮反核自救會前會長吳文通獲得環保終身成就獎，他說，他在貢寮從事反核運動30年，他比喻貢寮就是烏克蘭，有很多環保團體支持，才撐過去；他也批評，過去民進黨是盟友，但執政之後，就漸漸忽略了環境議題。

「2023第20屆全國NGOs環境會議」今天召開，會中提出各項環境議題，也頒發環保終身成就獎，給對環保有功人士，今年環保終⾝成就獎頒發給反核運動要角的吳文通、楊貴英及黃提源等人。

吳文通表示，他沒資格拿這個獎，這獎是屬於所有貢寮人獲獎，貢寮就像是烏克蘭，都還不知道什麼是核四，到環保團體舉辦說明會，說貢寮要淪陷了，才引起更多人反核，如果沒有環團的支持，核四可能已經發電數十年了。

吳文通說，過去的盟友民進黨，在執政了以後，就漸漸忽略了環境的問題。

「全國NGOs環境會議」由環保、動保等公民團體所聯合籌辦，是台灣環境議題及政策的重要指標活動。自2004年辦理第一屆開始，每年4月22日地球日前，以召開全國環境會議來表達台灣的環境議題及訴求，會後亦將該年度會議結論交予總統及最高行政單位，納入政策列管追蹤，敦促政府確實施行與改善。

貢寮 反核 核四

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