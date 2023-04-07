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「蒂蒂日記」作家華嚴辭世 文化部代表頒贈總統褒揚令

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
文化部常務次長李連權（右）代表頒贈總統褒揚令，由華嚴女兒葉文心（左）代表受贈。圖／文化部提供
文化部常務次長李連權（右）代表頒贈總統褒揚令，由華嚴女兒葉文心（左）代表受贈。圖／文化部提供

知名作家華嚴去年12月10日辭世，享嵩壽100歲。為表彰其長期致力文學創作，開創長篇小說寫作形式之貢獻，文化部常務次長李連權於今代表頒贈總統褒揚令，由華嚴女兒葉文心出席受贈。

文化部指出，華嚴女士著作以小說為主，兼及散文，多部小說曾獲改編為電視劇，其中《蒂蒂日記》榮獲第15屆金馬獎多項獎項；《花落花開》、《燕雙飛》等改編作品亦膾炙人口，深受社會大眾歡迎。其小說創作大膽採用各種敘事手法，例如《鏡湖月》的書信體、《蒂蒂日記》的日記體、《神仙眷屬》、《兄和弟》等篇則採全對話體，在台灣長篇小說創作史上具開創地位。

李連權表示，華嚴女士長期持續創作，開創華文長篇小說體例，作品普及流傳，影響國內大眾閱讀風氣至深。其於2011年出版的《迴夢約園》追述早年就讀上海聖約翰大學的年少經歷，揭示深藏半世紀的文學初心，珍貴的作品手稿現由文化部所屬台灣文學館典藏。

文化部

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