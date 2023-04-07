口罩解封生病機率增 10天流鼻涕恐患鼻竇炎

口罩逐漸解封，罹患上鼻竇炎的機率也隨之增加，一位52歲男子長期鼻塞、流黃鼻涕和慢性咳嗽，到新北市恩主公醫院耳鼻喉科就診手術治療，術後持續回門診追蹤與鼻腔沖洗，男子嗅覺才逐漸恢復。醫師提醒若不慎感冒超過10天還沒有痊癒，並持續流黃鼻涕，就有可能是併發鼻竇炎。

鼻竇炎是因為鼻子感染或受到刺激，造成鼻腔黏膜腫脹導致鼻竇開口阻塞，分泌物累積在鼻竇內造成感染與發炎。恩主公醫院耳鼻喉科郭哲麟醫師表示，臨床上常見的症狀像是鼻塞、膿鼻涕、鼻涕倒流、咳嗽等，嚴重時甚至會造成嗅覺低下，若是煮飯燒焦造成火災或瓦斯外洩無法聞到，可能釀成嚴重意外。

郭哲麟醫師解釋，鼻竇炎可區分為急性鼻竇炎與慢性鼻竇炎，急性鼻竇炎偶爾會因上呼吸道感染而併發，大部分在藥物治療後就會改善，但如果症狀超過六週以上，且內視鏡檢查看到鼻息肉，則可能是慢性鼻竇炎。

慢性鼻竇炎一開始會採用藥物治療加上使用鼻噴劑，如果治療後沒有良好的成效，就會建議病人接受手術治療。目前的手術治療方式是採用內視鏡手術，利用內視鏡從鼻孔將病變的黏膜組織去除，來恢復鼻竇暢通，顏面外觀不會有傷口產生，搭配使用鼻部動力螺旋刀，可減少術中出血，保留正常的黏膜組織與功能。

口罩逐漸解封，除特殊公眾場合外皆可脫口罩，罹患上呼吸道疾病的機率相對提升，郭哲麟醫師提醒，若不慎感冒超過10天還沒有痊癒，並持續流黃鼻涕，就有可能是併發鼻竇炎，建議民眾應及早就醫治療。