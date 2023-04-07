婦人亂吃減肥藥 狼瘡性腎炎導致腳水腫

一名30多歲婦人先後服用沒有標示成分的減肥藥及膠原蛋白，造成雙腳水腫，醫師驗尿發現嚴重蛋白尿，切片檢查，發現婦人罹患自體免疫疾病狼瘡性腎炎，服藥後控制病情。

台中慈濟醫院今天發布新聞稿指出，婦人雙腳腫得圓滾滾，手指深按後指痕久久沒恢復，腎臟內科醫師陳慧芬詢問生活作息，婦人表示吃減肥藥，驗尿發現嚴重蛋白尿，囑咐病人按時服藥，後續追蹤蛋白尿已慢慢恢復。

幾個月後，婦人再次雙腳水腫，她表示，「看朋友服用膠原蛋白後皮膚Q彈光澤透亮，所以也跟著吃」。醫師發現病人吃的減肥藥、膠原蛋白都沒有標示成分，驚訝婦人「勇氣十足」。經腎臟切片檢查，發現婦人罹患自體免疫疾病狼瘡性腎炎。

陳慧芬指出，紅斑性狼瘡是自體免疫的全身性疾病，自身抗體會攻擊全身包括中樞神經、腎臟與心臟等器官，其中腎臟是最常受侵犯的器官之一。

臨床統計，超過60%至70%的紅斑性狼瘡病人會出現狼瘡性腎炎，成因是病人的免疫複合體容易沉積在腎臟，誘發免疫反應進而傷害腎臟，初期症狀不明顯，有蛋白尿、血尿，蛋白尿，嚴重時會像婦人出現下肢水腫。1到3成的活性狼瘡性腎炎病人，若無早期接受適當治療，可能導致末期腎臟病，甚至有致死風險。

陳慧芬表示，紅斑性狼瘡常侵犯15至45歲女性，婦人兩次懷孕生子過程平順，30多歲才確診算比較慢。醫師不敢斷言減肥藥、膠原蛋白觸發疾病，但不排除是減肥藥藉脫水瘦身，導致腎臟功能變差進而影響身體，出現下肢水腫意外發現狼瘡性腎炎，幸好沒有影響其他器官，目前抽血驗尿追蹤都正常。