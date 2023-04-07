東北風增強！14縣市防10級以上強風 影響到明晚
今天受鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部氣溫明顯轉涼，迎風面的北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區也有零星短暫陣雨。不只下雨，氣象局上午針對桃園等14縣市發布強風特報，呼籲民眾注意。
氣象局上午10時發布陸上強風特報，影響時間一直到明天8日晚上，影響區域包括桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、恆春半島、花蓮縣、台東縣、蘭嶼綠島、澎湖縣、金門地區。
氣象局說，因東北風明顯偏強，桃園至台南、東部、東南部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門易有９至１０級強陣風，其他地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，民眾要特別注意。
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