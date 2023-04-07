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「黑暗榮耀」女星豐胸瘦身三大食物 營養師：這真的好

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
酪梨富含維生素E，具抗氧化功能，可讓皮膚保持彈性，成年女性多吃酪梨，仍可讓胸部充滿彈性。本報資料照片
酪梨富含維生素E，具抗氧化功能，可讓皮膚保持彈性，成年女性多吃酪梨，仍可讓胸部充滿彈性。本報資料照片

韓劇「黑暗榮耀」播出以來備受關注，劇中飾演「空姐」崔惠程的女星車珠英，日前透露瘦身及美胸秘訣，包括以蕎麥麵取代白飯、自製納豆餐，並常吃酪梨豐胸。營養師劉怡里說，這三大食物互相搭配，對瘦身很有幫助「這樣很好」。但女性胸部豐滿與否，其實在青春期發育完成後，也已定型了，不過，酪梨富含維生素E，具抗氧化功能，可讓皮膚保持彈性，即便青春期後多吃酪梨，仍可讓胸部充滿彈性，但不宜吃太多，避免體重增加、肥胖

減重利用蕎麥麵取代白飯，這沒有問題。」劉怡里說，蕎麥麵為高纖澱粉，屬於全穀類食物，富含膳食纖維、植化素、蛋白質、維生素B群等，由蕎麥麵取代白飯，可以增加飽足感、抗發炎，對減重很有幫助。建議蕎麥麵煮熟後，可以加入少許芥末醬、醬油調味，以涼拌方式食用，減重菜單中，蕎麥麵是可以多吃的。

劉怡里說，納豆為豆類發酵食物，富含蛋白質、維生素B群，尤其減重過程須減少脂肪，增加肌肉量，因此，蛋白質攝取十分重要，可以從豆類、魚肉或雞肉攝取，而納豆又可增加飽足感，並含納豆激酶可預防心血管疾病，因此減重飲食由蕎麥麵搭配納豆，「這樣是很好的」。

但酪梨能否豐胸？劉怡里指出，酪梨在營養分類屬於油脂，也就是脂肪，雖然女性胸部豐滿與脂肪、蛋白質有關，但女性胸部豐滿與否，主要取決於青春期發育，當青春期第二性徵發育完成，胸部也定型了，成年後不會有太大變化。但若在青春期多吃酪梨、蛋白質，確實有可能讓胸部變得豐滿，但吃太多也可能造成體重增加、肥胖。

劉怡里說，酪梨的油脂屬於不飽和脂肪酸，富含維生素A、C、E，雖然成年女性吃酪梨胸部不會變大，但其中含維生素E具抗氧化、保養皮膚功能，平時可吃酪梨沙拉、酪梨牛奶，讓皮膚變得更有彈性、變得漂亮。不喜歡吃酪梨的人也可以用苦茶油、橄欖油取代，苦茶油可用於拌麵、拌菜。

劉怡里表示，減重時可將蕎麥麵搭配納豆，再搭配酪梨，如此三種食物互相搭配，在減重過程可說是營養均衡，如此一來，就只差青菜就是完美的一餐，建議可吃現在常有的地瓜葉、青江菜、綠花椰菜，每次重量為未煮熟前約200公克，並於燙熟後食用，這類青菜含有維生素B群、膳食纖維可以幫助新陳代謝，增加減重成功率。

劉怡里說，如果不喜歡吃蔬菜，還可以用金針菇、杏包菇、草菇等菇類取代，菇類含蛋白質、高纖、多醣體，可以增加飽足感、穩定血糖及血脂，也可以吃海帶類食材，因其含碘、高纖可增加新陳代謝，此外再搭配約5克的綜合堅果，以多攝取維生素E，協助身體抗氧化。

水果方面，劉怡里建議，芭樂、木瓜、小番茄、奇異果、柳丁等柑橘類為富含維生素C，可幫助新陳代謝、養顏美容，同時為低升糖指數水果，有助減重效果，但龍眼、荔枝、果汁等高升糖指數食物，仍應少吃避免攝取過多糖分，影響減重效果。

減重 脂肪 肥胖

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