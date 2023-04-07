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今年3月創史上第二少雨年 期待梅雨專家估5月26日

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
統計1947年以來台灣13個平地站3月平均累積雨量，2023年3月只下了30.65毫米，創下史上第二少雨年，僅次於1948年的25.28毫米。圖／取自賈新興臉書
統計1947年以來台灣13個平地站3月平均累積雨量，2023年3月只下了30.65毫米，創下史上第二少雨年，僅次於1948年的25.28毫米。圖／取自賈新興臉書

梅雨何時來？台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在臉書表示，周日熱帶性低氣壓8成生成機率，不影響台灣；15日下周六鋒面影響，各地有短暫雨，預期5月26日轉為有利降雨的環境。

賈新興說，明天台中、南投、嘉義及台南山區午後有零星短暫陣雨，周日至下周三午後山區轉多雲，其中周日熱帶性低氣壓8成生成機率，不影響台灣。

賈新興表示，下周四至下周五北部及東半部午後有零星短暫陣雨，15日鋒面影響，各地有短暫雨，16日午後山區轉多雲。

他指出，展期資料顯示，至5月20日前環境穩定不利降雨，5月26日轉為有利降雨的環境。請節約用水。後期預報不確定性略高，留意最新的預報資訊。近期為水稻葉稻熱病好發時期，籲請農民加強防範，並掌握防治時機。

至於3月降雨有多少，賈新興說，統計1947年以來台灣13個平地站3月平均累積雨量，2023年3月只下了30.65毫米，創下史上第二少雨年，僅次於1948年的25.28毫米，長期中位數是97.2毫米。

另外，他說，今年2至3月累積降雨也是史上第二少，僅有84.05毫米，僅次於1955年的59.0毫米，長期中位數是191.2毫米。

圖為北區水資源局4月1日趁春雨在寶二水庫今施放焰劑1枚，盼能在集水區增加降雨。圖／北水局提供
圖為北區水資源局4月1日趁春雨在寶二水庫今施放焰劑1枚，盼能在集水區增加降雨。圖／北水局提供
明天台中、南投、嘉義及台南山區午後有零星短暫陣雨，周日至下周三午後山區轉多雲。本報資料照片
明天台中、南投、嘉義及台南山區午後有零星短暫陣雨，周日至下周三午後山區轉多雲。本報資料照片

稻熱病 嘉義

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