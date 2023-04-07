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又下雨了！ 嘉義清晨降雨2小時 惜雨少未解旱象

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義水情燈號黃燈，最近春雨杯水車薪，對蓄水助益不大，高溫炎熱用水量增加，蘭潭水位直直落。記者魯永明／攝影
嘉義水情燈號黃燈，最近春雨杯水車薪，對蓄水助益不大，高溫炎熱用水量增加，蘭潭水位直直落。記者魯永明／攝影

嘉義縣市受鋒面過境影響，從清晨4點到6點，降2小時的雨，嘉義氣象站統計，以水上鄉11.5毫米最多，其次朴子市10.5毫米，仁義潭水庫集水區竹崎、阿里山只有6.5毫米，對水庫進水助益不大，雖雨勢小，但大旱望雲霓，民眾喜見「雨神降臨！」

最近幾波春雨，雨勢不大，但對山區枯旱的茶樹有助益，嘉義氣象站說，從1日到今天，累計降雨只有9.5毫米，清晨嘉義市東區降雨4毫米、西區3毫米，下午到晚間，降雨機率只有20%。

嘉義水情燈號上月初改為減壓供水黃燈，最近春雨杯水車薪，對蓄水助益不大，高溫炎熱用水量增加，仁義潭、蘭潭水位直直落，南區水資局統計，2水庫合計蓄水量跌破900萬噸，剩886萬噸、蓄水率26%，仁義潭浮現多個浮島、沙洲。

水公司努力調配供水，希望5月不必分區供水，為減少2座水庫取水、延長供水，與南區水資局聯合調配供水，嘉義1天用水30萬噸，每天由台南烏山頭水庫支援10萬噸，雲林湖山水庫支援10萬噸，蘭潭、仁義潭串聯出水10萬噸，視水情滾動檢討，增加調配量。

南部降雨量創下30年來新低，水公司第五區管理處啟動仁義潭清淤，預計完成3.5萬立方公尺，第五河川局支援清淤，預計清淤2萬立方公尺，希望梅雨季前，達到清淤5.5萬立方公尺目標，增加水庫容量。

嘉義水情燈號黃燈，最近春雨杯水車薪，對蓄水助益不大，高溫炎熱用水量增加，蘭潭水位直直落。記者魯永明／攝影
嘉義水情燈號黃燈，最近春雨杯水車薪，對蓄水助益不大，高溫炎熱用水量增加，蘭潭水位直直落。記者魯永明／攝影

烏山頭水庫 嘉義 蘭潭

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