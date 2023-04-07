金鋼狼男星疑癌症復發動刀 醫：最好治療非「它」莫屬

主演電影「金剛狼」男星休傑克曼，近日在社群放上自拍影片，鼻頭貼著醫療膠布，疑似是多年皮膚基底細胞癌復發，目前正等待檢驗結果。休傑克曼在影片中提醒，出門請做好防曬，不要輕忽太陽的威力，「自己就是從25年前埋下的病因至今。」醫師表示，基底細胞癌為皮膚最常發生的癌症，同時也是最好治療的癌症，建議民眾平時務必做好防曬，以防癌症上身。

台北市立聯合醫院中興院區皮膚科主任潘企岳說，皮膚表皮分為三層，從上而下為角質層、鱗狀細胞層與基底細胞層，一旦基底細胞發生突變即會引起癌症，基底細胞癌發生率為每十萬人約數百人，高於同樣為皮膚癌的鱗狀細胞癌發生率為每十萬人約數十人至一百多人，惡性黑色素瘤則為十萬人約個位數，因此，基底細胞癌為皮膚最常發生的癌症。

潘企岳指出，基底細胞癌好發原因多與日曬有關，因此，西方人較東方人容易罹患此病，可是基底細胞癌為皮膚最常發生的癌症，因此，國人患病情形也不少見。基底細胞癌好發部位在臉頰、鼻頭或耳朵，但也可能是接觸化學物質等非日曬因素，造成基地細胞變異，此類發生部位可能在生殖器或腋下等處。

潘企岳表示，基底細胞癌其實很像一顆黑痣，往往會被輕忽，但若此黑痣出現範圍漸漸擴大，邊緣開始隆起，且黑痣中間常常破皮、潰瘍、不容易癒合等症狀，應速就醫檢查，並進行切片檢查，一旦確診後，治療方式為手術切除，只要手術切除乾淨幾乎不會復發，僅需治療後定期追蹤即可。

潘企岳提醒，基底細胞癌發生原因是長期日曬，為預防癌症，防曬十分重要，在陽光強烈下，應撐傘、戴口罩、戴寬邊帽及擦防曬乳，以降低罹癌風險。