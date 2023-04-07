嘉義到大台北短暫陣雨午後好轉 明起各地留意空汙

天氣風險公司天氣分析師方俊元說，隨著鋒面逐漸通過北台灣，鋒面雲系也在今天凌晨開始影響，目前從嘉義到大台北都有出現短暫陣雨，東部也陸續開始有下雨的情況。

氣溫方面，他說，隨著鋒面通過後，北台灣已經開始受到東北季風影響，中部以北低溫比昨天低3-4度，而最低溫在新北石門13.6度。預估今天中部以北的高溫也會明顯轉涼，天氣方面則要到下半天，才會由南往北逐漸好轉。白天出門還是要記得帶傘，也要多加留意溫度變化改變穿著。

明天到周日清晨受東北季風影響，北部及東北部氣溫較涼，低溫可以來到16-17度，中南部及花蓮台東則是較舒適，低溫維持在18-19度左右。

明天到周日降雨方面，以迎風面北部、東半部、中南部午後山區有局部短暫陣雨，其他地區則大致是多雲到晴的天氣。

方俊元說，到了周日白天東北季風減弱，環境風向逐漸轉偏東風，北、東部氣溫在天亮後逐漸回升，天氣則是剩下東半部有零星短暫降雨，周末期間外出可以再多留意天氣資訊。

方俊元表示，下周一、周二台灣處在偏東風環境，周圍沒有明顯水氣影響，持續是偏乾的情形，只有迎風面東半部及中南部山區有零星短暫降雨，其他地區則是晴到多雲的穩定天氣，氣溫也會持續回升。

空氣品質部分，方俊元說，隨著東北季風增強，也伴隨著一波境外空氣汙染移入，周六各地空氣品質轉差，到了周日隨著東北季風減弱，環境風轉偏東風以後，西半部地區擴散條件較差，空氣品質仍是比較差的，短期內西半部地區空氣品質沒有明顯好轉的趨勢，敏感族群要多加留意呼吸道狀況，適時做好防範。