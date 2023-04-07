快訊

平日新幹線滿滿都是遊客！日貧富差距大 許多年輕人「躺著賺」不用工作

蔡總統：我現在做的對台灣是最好的事 希望未來總統能延續

「蔡麥會＋美賣飛彈」讓軍工股衝漲停？網曝一飛沖天關鍵

聽新聞
test
0:00 / 0:00

出門記得帶雨具 氣象局：午後雨勢趨緩

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區也有零星短暫陣雨，建議外出攜帶雨具。本報資料照片
北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區也有零星短暫陣雨，建議外出攜帶雨具。本報資料照片

今天受鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部氣溫要比今天明顯轉涼；氣象局說，迎風面的北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區也有零星短暫陣雨，建議外出攜帶雨具，以備不時之需。

氣象局說，預測下半天之後水氣將減少，雨勢也隨著鋒面遠離逐漸趨緩。

氣溫方面，北台灣整天較濕涼，預測北部及東北部低溫約17度，其他地區19至21度；高溫方面，北部、東北部及東部約21至22度，其他地區約26至30度。

此外，東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海有長浪發生的機率；明晨起台南以北、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門將有8至9級強陣風，海邊作業或活動注意安全。

周六至周日清晨東北季風影響，北台灣天氣較涼；水氣稍減，東半部地區及西半部山區有局部短暫雨，其他地區轉為多雲到晴。

周日白天起東北季風減弱，北台灣氣溫逐日回升；周日至下周四水氣持續偏少，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，午後西半部山區亦有零星短暫陣雨。

今天東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海有長浪發生的機率，海邊活動注意安全。

14日至16日北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

恆春 東北季風 蘭嶼

延伸閱讀

俄羅斯北高加索地區發生槍戰 3名員警喪命

4月颱算正常 最晚首颱為1998年7月妮蔻兒

明變天！ 北台灣雨勢明顯低溫僅17度 最冷時間點曝光

清明連假收假日變天各地降雨 「這天」北台灣恐降到剩19度

相關新聞

高麗菜量多價跌 農民批預警失靈

過年前後，高麗菜每公斤平均批發價超過廿元，如今卻因量多價跌，平均批發價落在五至九元不等，地方更頻頻出現「開放自採」、「高...

鳳梨採收撞期 農糧署獎勵促銷

鳳梨進入盛產季，今年因農民提前催花，導致產期提前，產區撞期，加上尚未天熱退酸，品質仍不穩定，農糧署長胡忠一直言，對於今年...

新聞眼／作物輪流產銷失序 補貼慣出巨嬰

又到了鳳梨產期，大量鳳梨採收不及，消費遲滯，產地價格直落，高麗菜也因單位面積產量大增，產地開放自採破壞正常銷售行情，菜金...

腸病毒71型增2例 6、7月恐高峰

疾管署三月中旬監測到今年首例易引發重症的腸病毒七十一型案例，疾管署昨再公布監測到兩例七十一型病例，目前累計四例。疾管署副...

國道客運喊漲 票價恐貴1成

國道客運票價漲聲響起，繼統聯客運大規模調漲29路線票價，和欣客運也在官網公告，4月17日起調漲票價，漲幅最高達1成，單程...

健康主題館／起床眼前一片漆黑 姿勢性低血壓 常見4原因

●姿勢改變，從坐姿改為站姿時容易發生

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦