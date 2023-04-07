出門記得帶雨具 氣象局：午後雨勢趨緩

今天受鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部氣溫要比今天明顯轉涼；氣象局說，迎風面的北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區也有零星短暫陣雨，建議外出攜帶雨具，以備不時之需。

氣象局說，預測下半天之後水氣將減少，雨勢也隨著鋒面遠離逐漸趨緩。

氣溫方面，北台灣整天較濕涼，預測北部及東北部低溫約17度，其他地區19至21度；高溫方面，北部、東北部及東部約21至22度，其他地區約26至30度。

此外，東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海有長浪發生的機率；明晨起台南以北、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門將有8至9級強陣風，海邊作業或活動注意安全。

周六至周日清晨東北季風影響，北台灣天氣較涼；水氣稍減，東半部地區及西半部山區有局部短暫雨，其他地區轉為多雲到晴。

周日白天起東北季風減弱，北台灣氣溫逐日回升；周日至下周四水氣持續偏少，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，午後西半部山區亦有零星短暫陣雨。

今天東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海有長浪發生的機率，海邊活動注意安全。

14日至16日北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。