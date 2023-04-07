鋒面雨帶籠罩台南以北降雨 吳德榮：珊瑚颱風可望生成

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨觀測資料顯示，鋒面雲層籠罩台南以北，伴隨降水回波，台南以北已有降雨。

吳德榮表示，今天受到鋒面雨帶影響，台南以北及東半部有局部陣雨，高屏亦偶有零星短暫飄雨的機率；北台明顯轉涼。北部14至19度，中部15至23度，南部19至28度，東部16至27度。

他說，明天鋒面遠離，西半部好轉為多雲時晴，花、東偶有零星短暫雨的機率；白天氣溫微升，各地早晚偏涼微冷。周日至下周五連續6天各地恢復晴朗穩定，氣溫逐日回升；下周一至周五白天暖如夏，北台高溫升至30度、南部則升至35度左右，各地早晚仍微涼。

吳德榮表示，歐洲（ECMWF）系集模式模擬及美國（GFS）模式模擬皆顯示，下周菲律賓東方海面有熱帶擾動活動的跡象，有發展成今年第一個颱風珊瑚的機率，待持續觀察。

他說，以氣候平均而言，西北太平洋至今尚未有颱風生成，算是有點晚了。颱風資料庫亦顯示，1911至2021年百年來4月颱侵台只發生過一次，機率微乎其微，模式模擬的結果與其相符合。