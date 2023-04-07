火災三個月後 朱宗慶宣布「邁向40週年倒數千天計畫」

去年12月25日朱宗慶打擊樂團八里倉庫發生火災，迄今已過三個月。朱宗慶宣布4月8日啟動「再燃鬥志、繼續前行──朱宗慶打擊樂團邁向40週年倒數1000天計畫」，藉由醞釀、匯整、衝刺等不同階段規劃，設定明確目標，帶領團隊保持信念與鬥志，繼續前行。2026年1月2日是朱宗慶打擊樂團成立40週年，他表示，在此之前，朱團將持續做好節目、培養人才、努力尋求觀眾和社會支持，並健全財務和使用空間等專業發展所需的基礎，「鋪設未來的路」。

火災發生之後，朱團積極推動災後重建。起初，團隊以尋求一個安身立命的所在為重建目標，規劃建構符合專業發展所需的排練基地。硬體園區的打造雖是樂團長久以來的夢想，然覓地、籌款、興建實為龐大工程，必須從長計議。考量內外部環境條件，朱宗慶表示，團隊選擇將現階段重建步伐聚焦於團隊發展根基之軟體建設，以成立40週年為目標啟動倒數1000天計畫，期望社會各界能繼續給予支持、協助與指教。

朱宗慶曾提出以「專款專用」來建造安身立命的「家」。朱宗慶表示，為能不負捐款人支持團隊災後重建的心意，以及對團隊長期表現的肯定與信賴，團隊將逐一聯繫災後捐款的支持者。除再次表達感謝，也將說明重建方針，並逐一溝通，討論將專案捐款全數退回或重新確認該款項的續處方式，尋求對社會有益的連結，以期珍惜每一份善意，希望「錢能用在刀口上」。