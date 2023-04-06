每天20分鐘解上班族3大慢性疼痛 「堅持3、4周就有感」

困擾現代人的頸肩、腰背及膝踝3大慢性疼痛，桃園市聯新國際醫院運動醫學科與各大企業合作推動健康促進團體課程，教員工訓練降低疼痛，運用AI人工智慧健康促進管理平台，優化20個動作養成運動習慣，該院運動醫學科主任王凱平今表示，慢性疼痛與肌肉緊繃有關，透過核心肌群、姿勢、呼吸、動作訓練等簡易運動每天20分鐘，降低慢性疼痛「只要堅持3、4周就有感」。

現代上班族最常見肩頸慢性疼痛問題，已直接影響企業員工效率，受到企業重視，王凱平根據長期臨床經驗，發現台灣很多大企業，促進員工健康辦理減重、健走活動，卻忽略員工慢性疼痛問題，經統計，頸肩、腰背及膝踝3大慢性疼痛，才是影響現代上班族最大問題。

美國2021年一項研究，慢性疼痛問題員工平均每年請假10.3天，是無慢性疼痛員工的3倍，造成企業損失高達3000億2美金。王凱平說，台灣雖無明確統計資料，就該院與企業合作臨床調查，保守估計企業員工20%有慢性疼痛問題佔比高。

該院運動醫學科至今與仁寶、台達電等10家大企業合作，推動企業健康促進團體課程，參與員工上千人次，王凱平表示，調查參與課程的企業員工約70%覺得疼痛緩解，其中高達四成員工的疼痛程度、頻率降低超過50%，這項課程訓練主要在核心肌群強化、姿勢矯正、呼吸訓練及動作訓練，在家也可簡易訓練。