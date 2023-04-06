一張圖看月份颱風生成數 歷史最早最晚首颱曝光

今年首颱「珊瑚」是否成颱，中央氣象局指出，菲律賓東方海面有熱帶擾動機率，部分模式顯示有機會發展，但後續尚待觀察；以氣候值而言，1月至3月平均會有1個颱風生成，氣候正常值範圍為1月9日至4月30日。其中歷史上最早首颱生成日期為2019年1月1日 （帕布颱風），最晚首颱生成日期則為1998年7月9日（妮蔻兒颱風）。

中央氣象局在臉書專頁「報天氣 - 中央氣象局」指出，隨著季節變化，菲律賓東方海面開始有熱帶擾動活動的跡象，部分模式甚至顯示有機會進一步發展。若近期有颱風生成，雖略為偏晚，但仍在氣候正常值範圍，這個季節生成的颱風，對台灣造成影響機率也偏低，還是要珍惜水資源。

以氣候值而言，1月至3月平均會有一個颱風生成，氣候正常值範圍為1月9日至4月30日。其中歷史上最早首颱生成日期為2019年1月1日 （帕布颱風），最晚首颱生成日期則為1998年7月9日（妮蔻兒颱風）。

中央氣象局指出，1月至4月平均颱風生成數為0.2個至0.6個；5、6月平均颱風生成數分別為1個、1.7個；7月平均颱風生成數3.7個；8月平均颱風生成數5.5個；9月平均颱風生成數5.1個；10月平均颱風生成數3.5個；11月平均颱風生成數2.2個；12月平均颱風生成數1個。