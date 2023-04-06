腸病毒71型來了！ 「 6大QA」快速理解對抗腸病毒招數

腸病毒71型已一年半未在國內監測到，但今年從3月中旬公布首見2例以來，已累計4例71型輕症個案。疾管署副署長羅一鈞表示，顯示病毒已陸續在社區出現活動，是個警訊。

近期實驗室監測顯示社區以克沙奇A型為多，同時有腸病毒71型及D68型病毒活動。今年腸病毒感染併發重症病例累計1例，為感染腸病毒D68型；去年累計3例，分別2例感染克沙奇A2型及1例感染腸病毒D68型，其中1例死亡，為感染D68型。

Ｑ1：什麼是腸病毒？

腸病毒感染是幼兒常見的疾病，腸病毒並非是單一的病毒，而是指一群病毒，包含小兒麻痺病毒、克沙奇病毒、伊科病毒及腸病毒等種類，每一個種類還可分為多種型別，總共有數十種以上。

目前小兒麻痺病毒已在台灣根除，因此腸病毒病人都是感染其他腸病毒造成。感染腸病毒痊癒後，只會對該次感染型別的病毒產生免疫，所以一生中可能會得好幾次腸病毒。

別以為腸病毒專屬於「幼兒」，成人也會感染腸病毒，只是大多症狀比較輕微，與一般感冒不易區分。 腸病毒目前並沒有特效藥及疫苗，最好的預防方法是勤洗手、注意個人衛生，降低感染機會。

Ｑ2：容易引起重症腸病毒類型？

台大醫院小兒感染科主治醫師黃立民表示，腸病毒71型和D68型都是容易容易侵犯神經系統的腸病毒。

據疾管署資料，腸病毒71型最容易導致嚴重的併發症，容易引起神經系統的併發症，尤其5歲以下的幼兒是重症高危險群。

腸病毒71型是在1969年美國加州的一次流行中首次被分離出來，當時引起很多無菌性腦膜炎與腦炎的病例。

近幾年國際間陸續發生流行疫情的腸病毒D68型，幼兒感染後也可能引起嚴重的呼吸道或神經系統症狀。此型別最早於1962年時在美國加州流行疫情中被分離出來，2014年以前並非常見的腸病毒型別。

此外，克沙奇B型病毒及伊科病毒主要威脅新生兒，嚴重時可引發心肌炎、肝炎、腦炎、新生兒敗血症等，可能致命。

Ｑ3：腸病毒容易在哪裡感染？

人類是腸病毒唯一的傳染來源，主要經腸胃道，如水或食物污染，或呼吸道，如飛沫、咳嗽或打噴嚏傳染，或是經由接觸病人皮膚水泡的液體而受到感染。新生兒則可能透過胎盤、孕婦分娩過程或產後人際接觸等途徑感染腸病毒。孩童感染腸病毒以家中和學校、幼兒園等兩大途徑最多。

Ｑ4：酒精洗手有效嗎？

腸病毒對酸及許多化學藥物具抵抗性，如抗微生物製劑、清潔消毒劑及酒精都無法殺死腸病毒，因此應用「肥皂」勤洗手。

消毒建議使用含氯漂白水。一般環境消毒使用的消毒水濃度為500ppm，意即用8瓶1250 毫升寶特瓶的清水，加入100毫升的漂白水。

處理腸病毒患者分泌物或排泄物汙染的消毒水濃度則為1000 ppm，也就是8瓶1250毫升寶特瓶的清水，加入200毫升的漂白水。用消毒水擦拭完畢後，要靜待10分鐘再用清水擦拭一次，才算完成消毒步驟。

Ｑ5：得了腸病毒會有什麼症狀？怎樣算重症徵兆？

感染後通常3至5天會出現症狀，但是大多數感染者沒有臨床症狀或臨床症狀極為輕微，過了幾天之後就會自然痊癒。成人感染的症狀通常並不明顯，常見症狀如類似感冒症狀，小朋友典型症狀為口腔、手掌、腳掌出現水泡、潰瘍，可能合併發燒，病程約7至10天。

5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，感染腸病毒一週內，如發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等，只要有任何一個症狀，就可能是併發重症的前兆，要盡快帶至大醫院就醫。

Ｑ6：今年會出現腸病毒流行疫情？

疾管署副署長羅一鈞表示，可能因新冠肺炎防疫鬆綁，民眾戴口罩、洗手等習慣逐漸鬆懈，加上出遊活動增加，今年出現腸病毒流行的可能性大增。

台大醫院小兒感染科主治醫師黃立民表示，預期今年6、7月可能出現腸病毒流行高峰。