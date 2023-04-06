中國附醫「異體細胞治療」抗癌成果佳 力拚人體試驗

根據國健署統計，癌症蟬聯多年國人十大死因之首，癌症治療上目前最常見化學治療、手術切除外，「細胞治療」也是全球新興療法。中國醫藥大學附設醫院的研究團隊研發出可異體移植、非病毒基改之多靶向奈米抗體「CAR.BiTE-γδT」，於動物實驗中取得正向成果，消除9成以上癌細胞，最快預計今年進行人體試驗。

中國醫藥大學附設醫院院長、細胞治療轉譯中心主任周德陽今發表最新研究成果，其研發團隊，針對部分癌症特有的「HLA-G靶點」取得突破性進展。周德陽表示，目前CAR-T治療多採取自體細胞培養，不僅要耗費2至3個月，量身訂製的費用也高達千萬，所費不貲。

周德陽說，最新研究發現，異體移植、非病毒基改的多靶向奈米抗體「CAR.BiTE-γδT」免疫細胞治療，平時藥劑可以存放在藥廠中，需要使用時隨時可解凍使用，也毋須配對基因，只要取樣前嚴格篩選出合格的樣本，就可以大放製作出細胞治療藥劑，只要能夠在體內辨識出癌細胞產生的磷酸化合物，就可以進行攻擊，成為「沒有標靶的最強標靶藥物」。

「CAR.BiTE-γδT免疫細胞治療是雙平台癌症治療法。」周德陽指出，CAR.BiTE-γδT免疫細胞治療可進行異體移植，主要原因在於該治療利用的是特定的奈米抗體- CAR.BiTE，非傳統的CAR-T細胞治療。CAR.BiTE-γδT細胞治療則是利用奈米抗體技術，將CAR和BiTE兩種功能合併在一起，製成特殊的細胞治療產品，可進行異體移植，具備隨取隨用的特點，有助於降低治療成本並方便患者使用。

BITE是一種免疫療法，已被用於治療某些癌症，如淋巴瘤、急性淋巴性白血病。BITE相較於傳統的化療和放療，它有著更高的準確性和更少的副作用，因為它專注於攻擊腫瘤細胞而不傷害健康的細胞。

周德陽說，CAR.BiTE-γδT免疫細胞治療在針對肺癌和三陰性乳癌的小鼠試驗中，證明多靶向多功能CAR.BiTE-γδT有效延長3至5倍生存時間，甚至有一段時間內癌細胞幾乎消失，相關研究已刊登在國際期刊《先進科學》（Advanced Science），同時技轉給長聖國際生技公司進行製程開發和申請臨床試驗。

周德陽說，期望應用在肺癌、大腸癌、三陰性乳癌等有HLA-G靶點的癌症上，第一期預計在台收案20多人，正在向食藥署申請登記，希望年底能夠開始試驗。