明變天！ 北台灣雨勢明顯低溫僅17度 最冷時間點曝光
清明連假收假變天，今、明兩天雨勢最明顯，中央氣象局最新預報指出，從明晚起至下周四，雨勢趨緩，天氣相對穩定。氣溫方面，明天白天北部濕涼，最低降至約17度，且溫度一路下滑，周六晚上至周日清晨天氣最冷。
中央氣象局預報員林定宜受訪指出，明天鋒面通過，東北季風增強，北部、東北部會轉涼；明天清晨溫度約21度，愈晚愈冷，夜晚約在17度至21度。
他表示，明天白天北部濕涼，約17度至21度，到了晚上水氣減少，雨勢趨緩，其他地區低溫18度至21度；北部、東北部、東部高溫21度至23度，其他地區則為26度至30度。
林定宜表示，周六晚上至周日清晨最冷，到了9日至13日水氣較少，僅剩東半部、恆春半島，西半部山區有零星降雨。今、明兩天雨勢最明顯，到了明天晚上至下周四，就會趨緩，天氣相對穩定。
另外，中央氣象局今晚也發布濃霧特報，馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，馬祖已出現能見度不足200公尺現象。
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