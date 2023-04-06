赤道幾內亞爆馬堡病毒出血熱 旅遊疫情提升警示

隨著邊境防疫放寬，國門開放後，壯遊非洲的民眾變多，但赤道幾內亞發生馬堡病毒出血熱疫情，染疫死亡率高達85%，疾管署將當地旅遊疫情建議等級提升至第二級警示（Alert）。

衛生福利部疾病管制署發言人羅一鈞今天下午在每週例行疫報中表示，赤道幾內亞自今年2月爆發馬堡病毒出血熱疫情，當地迄今已出現無地理相關、無明確感染源病例，社區傳播鏈已存在，疫情有擴散趨勢，疾管署4月2日起提升當地旅遊疫情建議等級至第二級警示。

羅一鈞說，依據世界衛生組織（WHO）公布資料，赤道幾內亞疫情是從2月初起在基埃－恩特姆（Kie-Ntem）省爆發，之後疫情陸續蔓延到其他省，除外島區域外，已擴散至全國各地，截至3月31日累計報告34例病例，其中14例確診，確診病例中10例死亡，另外20例疑似病例均已死亡，死亡率達85%。

赤道幾內亞3月下旬開始出現無地理相關、無明確感染源病例，通報病例間相隔100多公里，疫情已廣泛性擴散，再加上與鄰國喀麥隆及加彭跨境流動頻繁，WHO專家協助當地防治工作，評估傳播風險非常高，坦尚尼亞近期也出現小規模疫情。

羅一鈞表示，台灣暫無馬堡病毒出血熱確定病例。馬堡病毒可透過接觸受感染果蝠或被感染人的血、體液等傳染，院內感染很常見，呼籲不要前往疫情流行地區，如必須前往，應避免接觸或食用野生動物，落實勤洗手及咳嗽戴口罩等，返國後21天內如有疑似症狀，應儘速就醫並告知旅遊接觸史。

羅一鈞說明，馬堡病毒出血熱症狀是突發高燒、嚴重頭痛與倦怠、肌肉痛等；通常於發病後3至5天出現全身紅疹，伴隨嚴重腸胃道症狀，5至7天起多有嚴重出血現象伴隨持續高燒，並多於8至9天後因失血休克死亡，致死率介於24%至88%，暫時沒有有效疫苗可供預防接種。