鳳梨提前催花產期提前集中 農糧署長胡忠一：覺得很遺憾

鳳梨即將進入盛產季節，今年因為農民提前催花，導致產期提前，產區撞期，加上尚未天熱退酸，品質仍不穩定，消費遲滯；農委會啟動內銷8000公噸、外銷2萬公噸，同時加工1.2萬公噸；總目標要處理4萬公噸鳳梨，提高收購加工集運費用，希望度過鳳梨盛產期，穩定產銷。

高屏地區鳳梨農民哀號，今年鳳梨銷售不易；農糧署長胡忠一表示，今年鳳梨面積7185公頃，產量預估37萬9425公噸，比去年38萬2953公噸略減1%，主要產區包括高屏、嘉南及南投產區，由南至北採收，目前高屏產區採收5成，4月份起雲嘉產區進入採收。

胡忠一表示，去年鳳梨價格大好，農民提早催花，因此採收期集中2至4月，產期今年往前了，原本由南向北採收，現在嘉義台南鳳梨產期也提前，今年最大產量會在4月份，有5萬9000多公噸，而去年，5月份才是最大收獲月份；而今年1月、2月都還很涼冷，陽光若不夠充足，酸度會比較高，消費者也會比較不買。

胡忠一說，今年的狀況「覺得很遺憾」提前催花卻遇到寒流低溫的不可預期狀況，今年這現象是失敗的教材，今年會向農民推廣勸導；但農民認為有賺錢就會拚，台灣是民主國家，也只能向農民勸導，產季提前可能造成的風險。

他表示，政府仍需盡量協助農民，因此外銷整體目標2萬公噸，至今外銷8076公噸，主要市場是日本、香港、韓國、新加坡，另外也針對加拿大、馬來西亞繼續推動；另號召企業團購內銷8000公噸，另若每公斤8元(含)以上向產地收購，獎勵集運費及加工處理費，針對4月盛產期，以每公斤10元以上向產地供應單位收購者，加碼獎勵集運費及加工處理費。