影／2粒小鐵蛋「卡脖」婦人罹甲狀腺癌 遇良醫撿回一命

一名67歲婦人脖子腫痛1年半，本以為是疫苗後遺症沒有理會，直到家人不斷提醒才就醫，發現罹患甲狀腺癌，在切除甲狀腺、入住同位素碘-131輻射隔離病房治療2個月後，已康復出院。大林慈濟醫院內分泌新陳代謝科主治醫師廖唐毅提醒，發現脖子腫脹、疼痛，應就醫檢查。

婦人說，前年打第2劑新冠疫苗後，脖子就開始腫痛，一直以為是疫苗引起的不良反應，直到一次與妹妹聊天，被一語點醒，她曾罹患過2種癌症、開刀4次及住院5次，可能不是疫苗引起腫痛，到大林慈濟醫院檢查後，才發現是甲狀腺乳突癌，她聽到是癌症時嚇了一大跳。

「她真的很會忍！」主治醫師廖唐毅說，從影像醫學報告顯示，婦人脖子裡有7至8顆大大小小的結節，最大為3.3公分橢圓結節，尺寸如同2粒小鐵蛋，幸好醫院建有碘-131輻射隔離病房，在切除甲狀腺，並在病房治療2個月後，婦人已康復出院，只需定時回診追蹤即可。

2020年癌症登記報告指出，甲狀腺癌名列台灣人第7大癌症，是女性第4大癌症，平均每10萬名女性，就有3715人患有甲狀腺癌，且近年發病率有上升趨勢，且女性病患發生率高達男性3倍以上。廖唐毅表示，甲狀腺癌好發在30至45歲，因細胞異常不停增生，導致引發甲狀腺癌。

廖唐毅說明，9成甲狀腺癌為分化良好的甲狀腺乳突癌或濾泡細胞癌，手術摘除病灶後，再接受碘-131治療及追蹤，平均10年存活率可達將近9成；惡性甲狀腺結節，會依大小、形態評估，像是邊緣黑黑不規則，長度比寬度還寬，長得像立起來的小鐵蛋，或者組織突出到甲狀腺之外，還呈現微微鈣化點，都要留意。

廖唐毅說，通常有癌症家族史，就要更留意，如果發現脖子腫脹、疼痛、吞嚥或呼吸困難，以及聲音不明原因突然沙啞，就應到新陳代謝內分泌科檢查。婦人也說，感謝大林慈濟醫院再次把她的命救回來，奉勸大家有病就要就醫，正面看待、一切都會圓滿解決。

面對甲狀腺癌治療後，甲狀腺素低下。腫瘤中心營養師賴思吟說，甲狀腺癌患者需多補充甲狀腺素，海藻類是好選擇，包括昆布、紫菜、海帶或海苔等，飲食種類不需特別限制，維持營養均衡、充足睡眠即可；與之相反，甲狀腺亢進患者則需限制海帶類攝取。

嘉義大林慈濟醫院斥資興建2間同位素碘-131治療病房，也可以收治碘-131大劑量治療甲狀腺癌的病房，去年底開始收治需要接受碘-131大劑量(大於30mCi)治療的甲狀腺癌患者，嘉惠雲嘉地區病患不用再轉院苦等病房，多次小劑量治療在家自我隔離，住院數日就能完成療程。