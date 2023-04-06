高山旅遊亂象…水漾森林如化糞池 廚餘倒高山野溪

清明連假5天，登山健行遊客絡繹不絕，南投和嘉義兩縣交界水漾森林，露營人數太多。許多是商業團，就在附近搭起廚房，小水池拿來洗鍋碗瓢盆，附近水源處就地解放，嘉義林管處表示，會派員加強巡視，違規行為將依森林法告發，也請山友落實無痕山林，維持自然原貌。

清明節連假，南投縣消防局統計4月1至5日，就有8起山域事故，可見登山健行活動多熱門。登山活動考驗登山民眾體能、技能，還有山林保護觀念，人潮過多也造成山林生態負荷過重，除露營地點一位難求，垃圾、廚餘甚至便溺等環境汙染也相當嚴重。

臉書社團「靠北登山大小事」今天就有山友貼文，南投、嘉義交界的水漾森林，連假露營爆滿，還搭設固定帳篷和工寮做為廚房，一旁的小水潭被拿來洗鍋碗瓢盆，生態廁所惡臭難耐，許多遊客只能在水源處就地解放，屎水堆積不散，比夜市還髒亂。

高山路線也出現亂象，能高越嶺道沿途雲海保線所有人將廚餘倒在水溝。而缺乏水源的高山好不容易下雨，高山野溪重現水源，確有山友將吃不完的食物倒在溪中，讓山友嘲諷「以為發現未知名生物，原來是麵條金針菇」質疑，吃不完的食物隔天當早餐有那麼難嗎？要大家都要喝你的麵湯？

嘉義林管處表示，對於水漾森林汙染，會請工作站加強巡視，如確實發現汙染水源事實，將依森林法第43條「森林區域內，不得擅自堆積廢棄物或排放汙染物」可處6萬以上、30萬以下罰鍰。針對帳棚等固著物，則會加強勸導拆除。