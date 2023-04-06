外送3招保平安！Uber Eats花3千萬送反光背心 騎車時提醒暫停收訊

各式外送服務已成為現代人不可或缺的生活幫手，越來越多在道路上快速移動的外送夥伴，也經常成為交通安全關注的焦點。Uber Eats繼去年中宣告支持「零傷亡願景」國際性計畫，從整併「外送合作夥伴4大課程」與「開通測驗」至夥伴端App強化安全意識、配合交通主管機關落實重大違規外送合作夥伴的回訓以減低危險駕駛行為，以及持續推出App安全功能之後，今日再宣布擴大「安全第一」計畫，加強「3大安心防護」行動，包括率先贈送外送夥伴反光背心，提升光線不足環境騎乘的能見度，期望能持續降低道路意外事故案件的發生率。

Uber Eats表示，今年預計斥資台幣3,000萬元，添購螢光係數及反光性能經SGS驗證，符合台灣CNS15909、美國ANS/ISEA 107-2015，以及紐澳AS/NZS 1906標準的反光背心，以提升外送合作夥伴於外送行車時的能見度，協助降低事故率。第一階段將贈送4萬件反光背心給基隆、台北、新北地區Uber Eats平台的外送合作夥伴使用。即日起開放主動登記索取，並倡導在每趟行程中穿戴使用，之後也預計陸續推廣到其他Uber Eats營運縣市。

除了原本已經上線的外送合作夥伴端App安全功能，像是安全帽驗證機制、外送超速警示、安全騎乘清單，以及110緊急援助等功能之外，Uber Eats也宣布再增加2項安全科技新功能，包括「避免騎乘中傳訊息 」提醒外送合作夥伴，以及「訊息暫停通知」提醒消費者，希望降低外送合作夥伴在騎車過程中受來訊干擾而分心。