華航諾富特飯店味坊中餐廳推新菜 果味港點迎初夏
華航諾富特飯店「味坊中餐廳」於今天推出開味港點「果然有港覺」，以精湛的廣東名菜打響名號的米其林餐盤餐廳舵手-鍾安富主廚領軍，共推出且升級八款水果造型和果味入菜的港式點心。將舊有的三款經典小品重新解構，揉合水果及果乾元素，並另外創造五款新果味點心。
華航諾富特飯店指出，鍾安富主廚為打造更符合國人養身的概念，並兼顧健康和口感的菜品，所以邀請「美食智庫」平台發起人費奇共品經典粵菜，討論港點創新的可能性，也因此討論出加入各式果乾和當季水果來平衡港點燥氣的作法。本次精選八道港點，打頭陣的是味坊中餐廳的人氣點心「酪梨鮮蝦腐皮捲」，腐皮包卷著彈牙白蝦，特別加入新鮮酪梨增添清新滑潤口感，也讓此點更為健康平衡。
同樣升級的人氣點心還有「枸杞蔔絲酥餅」，烤香的芝麻粒和養身枸杞丁，鹹香爽口齒頰留香。「蔓越莓鵝肝芋茸酥」則是鬆脆香芋酥皮搭配先煎香的鵝肝，巧妙運用蔓越莓果乾的酸甜來平衡，是一款多層次豐富的香酥點心。
全新上市的港點還有以本土芒果乾取代鳳梨的「西杏芒果明蝦捲」、水果外型的「青蘋果咸水角」、以榮獲神農獎的台灣九號「翠玉毛豆」入菜的「翠玉毛豆金瓜帶子餃」、酥鬆外皮包裹著香甜果粒餡的「奶皇蘋果酥」，以及加入新鮮鳳梨丁的「脆皮菠蘿叉燒包」。
華航諾富特飯店表示，為酬謝顧客們的支持與喜愛，即日起至6月30日止，推出「周一富友日活動」，凡周一於飯店內1F「品坊西餐廳」享用自助午餐，即可享買一送一優惠（仍需付原價10%服務費）。2F「味坊中餐廳」每周一全日用餐，即贈送季節甜湯乙碗及免茶資（每位）。以上優惠皆不得並用，如遇國定假日或特殊連假不適用。
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