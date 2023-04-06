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華航諾富特飯店味坊中餐廳推新菜 果味港點迎初夏

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
華航諾富特「味坊中餐廳」將於4月6號推出全新果味港點「果然有感覺」，八道以水果和果乾入菜經典港式點心，經過鍾安富主廚的巧手，重新詮釋當代港點食藝。圖／華航諾富特飯店提供
華航諾富特「味坊中餐廳」將於4月6號推出全新果味港點「果然有感覺」，八道以水果和果乾入菜經典港式點心，經過鍾安富主廚的巧手，重新詮釋當代港點食藝。圖／華航諾富特飯店提供

華航諾富特飯店「味坊中餐廳」於今天推出開味港點「果然有港覺」，以精湛的廣東名菜打響名號的米其林餐盤餐廳舵手-鍾安富主廚領軍，共推出且升級八款水果造型和果味入菜的港式點心。將舊有的三款經典小品重新解構，揉合水果及果乾元素，並另外創造五款新果味點心。

華航諾富特飯店指出，鍾安富主廚為打造更符合國人養身的概念，並兼顧健康和口感的菜品，所以邀請「美食智庫」平台發起人費奇共品經典粵菜，討論港點創新的可能性，也因此討論出加入各式果乾和當季水果來平衡港點燥氣的作法。本次精選八道港點，打頭陣的是味坊中餐廳的人氣點心「酪梨鮮蝦腐皮捲」，腐皮包卷著彈牙白蝦，特別加入新鮮酪梨增添清新滑潤口感，也讓此點更為健康平衡。

同樣升級的人氣點心還有「枸杞蔔絲酥餅」，烤香的芝麻粒和養身枸杞丁，鹹香爽口齒頰留香。「蔓越莓鵝肝芋茸酥」則是鬆脆香芋酥皮搭配先煎香的鵝肝，巧妙運用蔓越莓果乾的酸甜來平衡，是一款多層次豐富的香酥點心。

全新上市的港點還有以本土芒果乾取代鳳梨的「西杏芒果明蝦捲」、水果外型的「青蘋果咸水角」、以榮獲神農獎的台灣九號「翠玉毛豆」入菜的「翠玉毛豆金瓜帶子餃」、酥鬆外皮包裹著香甜果粒餡的「奶皇蘋果酥」，以及加入新鮮鳳梨丁的「脆皮菠蘿叉燒包」。

華航諾富特飯店表示，為酬謝顧客們的支持與喜愛，即日起至6月30日止，推出「周一富友日活動」，凡周一於飯店內1F「品坊西餐廳」享用自助午餐，即可享買一送一優惠（仍需付原價10%服務費）。2F「味坊中餐廳」每周一全日用餐，即贈送季節甜湯乙碗及免茶資（每位）。以上優惠皆不得並用，如遇國定假日或特殊連假不適用。

「脆皮菠蘿叉燒包」(右) 匠心獨具在叉燒中加入新鮮鳳梨，用鳳梨的酸甘甜來平衡叉燒蜜汁的甜膩。「蔓越莓鵝肝芋茸酥」(左) 金黃的外皮透出淡淡芋色，巧妙運用蔓越莓果乾的酸甜來平衡馥郁的鵝肝。圖／華航諾富特飯店提供
「脆皮菠蘿叉燒包」(右) 匠心獨具在叉燒中加入新鮮鳳梨，用鳳梨的酸甘甜來平衡叉燒蜜汁的甜膩。「蔓越莓鵝肝芋茸酥」(左) 金黃的外皮透出淡淡芋色，巧妙運用蔓越莓果乾的酸甜來平衡馥郁的鵝肝。圖／華航諾富特飯店提供
枸杞蘿蔔絲酥餅(左)、奶黃蘋果酥(中)、鮑魚天鵝酥(右)及西杏芒果明蝦捲(中後)皆為本次「果然有港覺」的升級及新創菜色。圖／華航諾富特飯店提供
枸杞蘿蔔絲酥餅(左)、奶黃蘋果酥(中)、鮑魚天鵝酥(右)及西杏芒果明蝦捲(中後)皆為本次「果然有港覺」的升級及新創菜色。圖／華航諾富特飯店提供

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