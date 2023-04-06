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病患肝癌晚期本放棄 羅東博愛醫院跨科別合作摘除腫瘤

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
羅東博愛醫院推動跨科別合作，組成肝癌團隊，成功摘除第三期肝癌病患體內的腫瘤。圖／羅東博愛醫院提供
羅東博愛醫院推動跨科別合作，組成肝癌團隊，成功摘除第三期肝癌病患體內的腫瘤。圖／羅東博愛醫院提供

陳先生前年底被羅東博愛醫院診斷為肝癌第三期，腫瘤直徑達到13公分，他與家人已不抱希望；醫療團隊討論後，跨科別合作，採取較新的「經肝動脈灌注化療」，1年後腫瘤縮小到9公分，且超過99%壞死，實施手術後成功拆除。

博愛醫院指出，67歲的陳先生前年底身體不適，到院掛急診，經診斷為肝癌第三期，腫瘤過大且侵犯周遭血管，無法動手術摘除，傳統作法只能靠吃藥或化療等保守治療，往往無法有效遏制癌細胞；陳先生與家人得知，只能做好最壞的打算。

博愛醫院組成跨科別肝癌團隊，幾經討論，一般外科醫生宋睿祥與血液腫瘤科醫師林育靖認為，可以採用更積極的治療手段「經肝動脈灌注化療」，用放射影像確定腫瘤位置，在靠近腫瘤處埋入導管，施予化療藥，與一般的全身性化療不同，效果較好且較無全身性副作用。

團隊在陳先生胸前埋管，定期施打藥物，經過1年多，檢查時驚喜發現腫瘤縮小到9公分，放射影像顯示大部分腫瘤壞死，可以動手術摘除，今年初完成，摘下的腫瘤超過99%壞死，剩餘的肝臟也無殘存癌細胞，後續仍需密切觀察；陳先生彷彿重獲新生，想起一度在死亡邊緣徘徊，如今能更勇敢面對身體狀況。

宋睿祥表示，經肝動脈灌注化療需要不同科別的醫師與團隊溝通，包含放射科、血液腫瘤科、一般外科等等，陳先生的案例中還請胃腸科、心臟血管內科協助會診。跨科別會診已慢慢成為國外醫院主流，在台灣受限人力分配，仍不多見，博愛醫院近年持續推動團隊合作治療模式，相信能為病人與家屬帶來更好的醫療體驗。

醫生宋睿祥表示，經肝動脈灌注化療需要不同科別的醫師與團隊溝通，治療效果較佳。圖／羅東博愛醫院提供
醫生宋睿祥表示，經肝動脈灌注化療需要不同科別的醫師與團隊溝通，治療效果較佳。圖／羅東博愛醫院提供

腫瘤 手術 肝癌

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