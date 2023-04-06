7-ELEVEN攜手基隆市政府 打造「乾淨家園、基隆共好」

7-ELEVEN長期以「地球永續．你我日常」推動綠色營運，逾6,700間門市以「服務」、「教育」、「智能」3大主軸打造綠色友善社區，多次號召逾百人進行社區清掃活動，更整合集團資源自建「OPEN iECO循環杯機」、「高效智慧回收機」，透過智能機台服務減少一次性廢棄物，而好鄰居永續同樂會也積極向下紮根，打造逾30款永續DIY繪本，讓孩童從中學習分類回收等永續知識。為持續攜手社區鄰里發揮綠實力，7-ELEVEN自4月6日起攜手基隆市政府以4大目標打造「乾淨家園、基隆共好」，展現永續行動力。

7-ELEVEN坐落各地與社區鄰里比鄰相伴，長期透過與社區合作舉辦大小規模不等的社區清掃、淨山、淨灘等活動，也多次號召逾百人共同清掃家園回饋鄰里，從活動過程中不僅可與居民產生互動連結，更可透過清掃打造鄰里乾淨舒適的場域。不僅如此，7-ELEVEN與統一超商好鄰居文教基金會合作，於逾6,700間門市舉辦「好鄰居永續同樂會」，推出包含節約能源、分類回收等永續知識繪本，將永續議題輕鬆融入親子生活。

為提供民眾便利響應環保，7-ELEVEN去年整合集團內部資源自建「OPEN iECO循環杯機」，去年底更成為首家獲頒環保署「循環（外借）杯良好服務標誌」企業，攜手消費者以最便利的方式實踐綠色消費，開啟OPEN POINT App「循環杯租借服務」即可至門市借用與歸還循環杯，目前全台已有逾500家門市提供服務，租借杯數穩定逐月成長，相較導入初期成長1倍以上。

為解決居民無法搭配回收車時間的痛點，7-ELEVEN整合集團資源首創「高效智慧回收機」，24小時可同時回收PET寶特瓶、乾電池，透過光學辨識感應，簡易操作可快速回收，而民眾兌換5個寶特瓶或5顆電池即可獲得1元購物抵用金或1點OPEN POINT點數回饋，OPEN POINT點數可用於超過20個通路使用折抵現金，預計今年將有200家門市設置機台，成為鄰里的回收神隊友。