身心遭不當對待 3歲兒發展遲緩父母卻稱「中猴」

造成兒童發展遲緩原因錯綜複雜，高雄1名3歲孩子不愛吃東西，骨瘦如柴，不到10公斤，衛生局及社工訪查發現，是因不當對待而造成發展遲緩。高市衛生局長黃志中表示，遲緩兒在3歲前療育效果最佳，家長可依兒童健康手冊內評估表觀察孩子的互動反應，掌握及早療育契機。

黃志中表示，造成兒童發展遲緩的原因可能是先天或後天造成，除生理問題，也可能因為心理疾病或是成長環境中低度的社會刺激造成。

近年他碰過一個案例，1名3歲童經社工通報疑似遭受兒虐， 孩子不吃東西，體重約僅9公斤，家長則認為孩子只是「中猴」，就醫也沒有用。但團隊進一步評估發現，這名孩子是因遭到語言或精神上的不當對待，以致發展遲緩，由社工協助重建家庭，並介入醫，才獲得改善。