流感重症+3 皆未接種流感疫苗

時序進入春天，但流感疫情尚未結束，衛福部疾管署公布新增3例流感併發重症個案，年齡介於10多歲至80多歲。疾管署防疫醫師陳婉青表示，其中10多歲青少女，本身有慢性神經系統疾病，且未接種本季流感疫苗，26日發病當日便收治於加護病房。目前克流感等抗病毒藥物仍擴大使用至4月底，不需流感快篩即可開立公費藥劑。

陳婉青表示，新增10多歲到80多歲，為1例男性、2例女性，分別具慢性肺病、心血管疾病、神經性疾病、糖尿病、腎臟疾病等慢性病史，均未接種本季流感疫苗，發病日介於3月23日至27日。檢驗分別為2例A型H3N2、1例A型H1N1，與社區流行病毒株相符。除兩名分別為70多歲和80歲較年長的個案外，一名10多歲青少女個案，本身有慢性神經系統疾病，未接種流感疫苗；26日發病即收治於加護病房。

根據統計，上周門急診類流感就診人次4萬6797人次，近期就診人次上下波動不超過5%，趨勢持平。近4周合約實驗室分離出呼吸道病毒以流感病毒為多、其次為腺病毒，其中流感病毒分離以A型H3N2為主，顯示流感等呼吸道病毒持續於社區活動，尚未趨緩。

本流感季自去年10月1日起截至今年4月4日流感併發重症病例累計70例，包括58例A型H3N2、7例A型H1N1、1例A型未分型、4例B型，年齡層以65歲以上長者為多，占40%；91%未接種本季流感疫苗，79%具慢性病史；其中死亡14例，包括12例A型H3N2、1例A型H1N1、1例B型，均具慢病史且未接種本季流感疫苗。

陳婉青表示，目前仍為流感等呼吸道疾病好發季節，如出現呼吸困難、急促、發紺（缺氧）等流感危險徵兆應儘速就醫；尤其若自身或親友為65歲以上長者、嬰幼兒、高風險慢性病人及孕婦等流感高危險群，應特別留意健康狀況。目前流感抗病毒藥劑仍可公費使用至4月30日，只要符合用藥條件，不需流感快篩，即可開立。