猴痘隔離新制尚未拍板 明找衛生局討論

猴痘疫情升溫，我國已累積23例猴痘個案，按照現行規定，猴痘患者需住院隔離治療，至結痂完全脫落為止才能出院，隔離強度引發討論。疾管署上周公布專家會議決議猴痘解隔離標準擬放寬，但副署長羅一鈞表示，個案住行權益、 生活起居注意事項等雖都有腹案，執行面需要衛生局配合事項尚需討論，若有進一步規定，將於下周說明。

我國自去年6月23日將Mpox列為第二類法定傳染病，截至今日累計確診23例病例，包括16例本土及7例境外移入，其中3例仍住院隔離治療中，其餘20例已康復出院。

羅一鈞表示，目前已出院的20例個案平均住院天數為16.6天，最長為37天；至於這波從二月以來的本土個案，最長住院天數為28天。

上周專家會議雖同意放寬猴痘隔離規定，但羅一鈞表示， 就算個案符合一定條件，由誰評估可以出門，以及有症狀需要就醫如何安排等事宜，都還需要討論。過去新冠肺炎居家隔離由居家關懷中心處理，針對猴痘雖沒有這麼嚴格，傾向自主健康管理，但仍有權利、義務需要提醒和遵守。若規定太細，當案例增加，第一線人員恐無法應付；太鬆也會增加社區傳播風險，因此需要與衛生局針對執行面討論。

經過專家會議同意，疾管署研擬2方向調整：第一，針對疑似猴痘個案，現行做法必須住院單人病室、進行採檢，未來開放後，疑似個案經臨床醫師採檢後，評估沒有住院需求，就可以返家等候檢驗結果報告。

第二，若確診猴痘的個案，會依照他是否有重症或重症風險因子，來決定他是否有住院照護需求，若猴痘個案為輕症，無住院需求，且家中環境合適，即可在家進行自我管理照護，待結痂脫落後即可解除隔離，不過居家照護相關細節，下週將會與衛生局開會研擬配套措施，實施時間待研擬完成才會公布。