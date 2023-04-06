《魔女宅急便》：人生固然會遇上各種瓶頸，唯有放慢腳步才是最好解方

宮崎駿《魔女宅急便》的感動，值得不同世代的觀眾細細體會。

1989年，動畫電影《魔女宅急便》正式在日本上映，這部由宮崎駿所執導、製作與編劇的作品，講述了一個天生有魔力的年輕魔女琪琪，離開家鄉展開獨立生活的成長過程，刻劃出一般青春期女孩在孤獨與挫折中，找尋與現實共處的故事。

由於故事瑰麗、奇幻，又充滿冒險的熱忱，充滿歐洲風情的故事背景和鮮明、豐沛的人物個性，使得《魔女宅急便》在上映當時引起了日本各界的廣大迴響，不只是1989年日本票房最好的電影，後續錄影帶的銷售量，更超過100萬部。

《魔女宅急便》改編自日本作家角野榮子的同名小說，加上殿堂級音樂大師久石讓譜曲，當年於日本上映票房高達43億日圓，勇奪當年日本電影票房冠軍，更被《時代雜誌》評選最推薦闔家觀賞的50部電影，是影迷們心目中歷久彌新的經典。

宮﨑駿本來只想當《魔女宅急便》的監製而已

圖／《魔女宅急便》描繪了青春期少女的迷惘。甲上

《魔女宅急便》是宮崎駿在《龍貓》之後的首部創作，《魔女宅急便》交織了絢麗的魔法世界觀，更在飛行、掃帚、黑貓和女孩的形象上大有著墨，十分引人入勝。

這部電影曾在2002年於台灣以影展方式短暫播映過，如今暌違20餘年，《魔女宅急便》將再次登上大銀幕，也許你早就看過、非常熟悉故事的發展，但在不同心境、際遇下觀賞所獲得的鼓舞，勢必會有不同的感動。

《魔女宅急便》在前置作業期間，宮﨑駿本來忙於《龍貓》製作，只想當這部動畫電影的製片，結果最後仍決定親自接手，從劇本開始重新改編，並且再執導演筒。

圖／《魔女宅急便》有著非常奇幻瑰麗的魔法世界。甲上

吉卜力工作室董事長兼製作人鈴木敏夫透露，宮﨑駿有特別的寫作習慣，會邊寫邊跟他聊天，所以為了方便讓宮﨑駿撰寫劇本時，能即時找他商討問題，每天從早到晚幾乎都「隨伺在側」陪伴寫作，而宮﨑駿的寫作格獨特，場景組織的手法俐落，總令鈴木敏夫佩服不已。

好比說，原著花了很長的篇幅描寫琪琪離鄉背井踏上旅程，但宮﨑駿只用短短5分鐘篇幅就簡潔有力的交代完畢，看到淺顯易懂的原稿瞬間，鈴木敏夫也不禁大讚宮﨑駿真的厲害。因此劇本不僅保留了原著精神，也讓原先對改編有疑慮的原著作者角野榮子感到滿意。

《魔女宅急便》其實是一場探索自我的旅程

圖／《魔女宅急便》在當年上映後引起廣大迴響，是當年度日本票房最好的電影。甲上

看過《魔女宅急便》的許多影迷總有困惑，為什麼黑貓吉吉最後無法與琪琪對話，對此宮﨑駿表示，當琪琪找回魔法找回自信，她進步到另一個層次，「琪琪真正成長了，不再需要由吉吉扮演『另一個自己』。」

鈴木敏夫也補充，「琪琪現在可以在新城市過得很好，她會成長為一位很棒的魔女，可以靠自己做任何事情，不再需要依賴吉吉的存在。」其實，吉吉不只是寵物，而是琪琪的另一個自己，因此琪琪與吉吉的對話，其實就是琪琪與自己的對話。

值得一提的是，成立於1985年的吉卜力工作室，在歷經《龍貓》和《螢火蟲之墓》的票房失利後，背水一戰地迎來工作室第5部作品《魔女宅急便》，雖然高達4億日圓的製作費讓投資方一度對吉卜力失去信心，好在《魔女宅急便》上映後票房高達43億日圓，更成為日本當年度票房最高的電影，為吉卜力工作室往後的商業合作奠下基礎。

鮮明故事形象，讓小女孩、黑貓、掃帚故事深植人心

圖／《魔女宅急便》中的小黑貓吉吉成了許多觀眾心愛的角色。甲上

《魔女宅急便》是宮﨑駿第一次撰寫「青春期」題材的劇本，他參考製作人鈴木敏夫當時13歲的女兒為實例，腦海中便浮現了小魔女琪琪和黑貓吉吉的身影。

而琪琪頭上那個大大的紅色蝴蝶結，竟是他在咖啡廳的餐巾紙上隨手勾勒出的線條，象徵著青春期的少女手中還沒有能保護自己的明確之物。

《魔女宅急便》故事最後琪琪再也無法和吉吉對話，暗示她已經不需要分身了，一個人也能在異鄉好好生活下去。有別於原著的兒童文學，宮﨑駿在改編《魔女宅急便》劇本時，抱持著「要向在獨立與依賴的夾縫中徬徨猶豫的年輕觀眾致意」的想法，將主角小魔女琪琪在成長過程中的心境轉折描寫得相當細膩。

而在失去魔力時，其實也告訴著觀眾，人在生活上固然會遇上各種阻礙和瓶頸，也許這時候只要放慢腳步，一定能找到最好的解方。

圖／《魔女宅急便》設定在北歐某個虛構的城鎮。甲上

圖／《魔女宅急便》故事非常引人入勝。甲上

這也是繼《天空之城》後，吉卜力再次將場景拉到日本以外的作品，《魔女宅急便》原著小說的背景是在北歐的某個虛構國家，所以宮﨑駿和助手便前往瑞典斯德哥爾摩和格陵蘭島等地取景。

宮﨑駿曾表示，《魔女宅急便》中的小鎮克里克原型是瑞典哥特蘭島上最大的城市維斯比，而時代則是在1950年代左右，第二次世界大戰不曾爆發過的平行時空。

圖／《魔女宅急便》劇照。甲上

圖／《魔女宅急便》劇照。甲上

圖／《魔女宅急便》劇照。甲上

（本文出自2023.04.03《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）