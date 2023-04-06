再增2例腸病毒71型 羅一鈞：是警訊 腸病毒流行可能性大增

衛福部疾管署今天宣布新增2例腸病毒71型輕症病例，皆位於北部，分別為6歲和1歲男童；今年已累計4例腸病毒71型輕症個案。疾管署副署長羅一鈞表示，3月中旬公布兩例71型輕症，是國內時隔一年半再度監測到腸病毒此病毒型，顯示病毒已陸續在社區出現活動，是個警訊，將請教育單位特別加強孩童洗手等衛教措施。

疾管署防疫醫師陳婉青表示，新增兩名個案分別於3月20日和25日發病，分別於26日和31日收治於加護病房，並診斷為腸病毒感染。其中6歲男童陸續出現發燒、頭痛、嘔吐、口腔出現小紅點、手肘小紅疹等情形，1歲男童則於口腔出現水泡、發燒、呼吸喘、心跳偏快、肌肉無力、抽搐症狀。

羅一鈞表示，可能因為新冠肺炎防疫鬆綁，民眾戴口罩、洗手等習慣逐漸鬆懈，加上出遊活動增加，今年出現腸病毒流行的可能性大增。

依據疾管署監測資料顯示，上週（今年3月26日至4月1日）國內腸病毒門急診就診計4113人次，較前一周3177人次上升29.5%且高於2020至2022年同期，整體疫情傳播風險上升。

近期實驗室監測顯示社區以克沙奇A型為多，同時有腸病毒71型及D68型病毒活動。今年腸病毒感染併發重症病例累計1例，為感染腸病毒D68型；去年累計3例，分別2例感染克沙奇A2型及1例感染腸病毒D68型，其中1例死亡，為感染D68型。

羅一鈞說，孩童感染腸病毒以家中和學校、幼兒園等兩大途徑最多，以新增兩名個案為例，一名為家中手足曾出現相關症狀，一名為同班同學曾有相關症狀。因此會請教育單位特別加強小朋友洗手等衛教，避免腸病毒在校園擴散。

疾管署說明，目前已進入腸病毒流行期，且近期腸病毒輕症疫情持續上升，提醒5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，如發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請儘速送到大醫院接受治療。

另呼籲民眾應做好個人衛生，平時應以肥皂正確勤洗手，家中幼兒如經醫師診斷感染腸病毒時，應落實生病不上課，並注意居家環境的清潔消毒，避免與其他嬰幼兒接觸，以降低交叉感染的機會。