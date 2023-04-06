快訊

已是今年第二起！台中受刑人「逾假未歸」逃獄 正面照曝光

回憶掰了！Xuite隨意窩「宣布這天關站」原因曝 備份教學看這裡

蔡總統見麥卡錫後洛杉磯辦盛大僑宴 哥哥姊姊都來了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

頭痛竟是肌筋膜作祟 震波治療婦人重拾好睡眠

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
一名旬婦人半夜經常頭痛難以入眠，台中慈濟醫院復健醫學部主任蔡森蔚檢查，竟是肩頸肌筋膜引發的疼痛。透過非侵入性的體外震波治療數次後獲得改善。圖／台中慈濟醫院提供
一名旬婦人半夜經常頭痛難以入眠，台中慈濟醫院復健醫學部主任蔡森蔚檢查，竟是肩頸肌筋膜引發的疼痛。透過非侵入性的體外震波治療數次後獲得改善。圖／台中慈濟醫院提供

一名婦人半夜常頭痛難以入眠，台中慈濟醫院復健醫學部主任蔡森蔚檢查，發現是肩頸肌筋膜引發的疼痛，透過非侵入性的體外震波治療數次後獲得改善，她開心說終於可以好好睡一覺。

王婦長時間勞損，肩頸肌肉常有緊繃、痠痛感長達5、6年，後來引發頭痛，半夜常難以入眠，嚴重影響生活，她曾試過推拿、穴道按摩、熱敷及復健等方式均不見成效，最後求助台中慈濟醫院復健醫學部主任蔡森蔚，經診斷是肌筋膜疼痛症候群引起的頸因性頭痛。

蔡森蔚指出，肌筋膜疼痛症候群是慢性肌肉疼痛症，臨床表徵是肌群常會痠痛、抽痛、麻，他強調，肌筋膜疼痛症特徵是按壓肌肉會有特別疼痛的痛點，而且按壓痛點時會有傳導痛。

王婦因肩頸緊繃轉移至頭痛，就是典型例子，蔡森蔚說，常見的膏肓痛、肩胛痛等，病人多誤以為是其他器官引起的疾病，承受許多不必要的檢查，建議發現這些病徵的人可諮詢復健科醫師

蔡森蔚表示，因頭痛到復健科求診的病人很多，王婦曾嘗試多種傳統復健方式效果不彰，以體外震波處理肩頸肌肉，終於緩解頭痛讓王婦獲得一夜好眠。

復健醫學部醫師鄧立筠說明，體外震波儀是採取破壞原理，經由探頭傳遞能量到積損的軟組織或關節，治療較深層的受損組織，讓積損處局部發炎再自我修復，對治療肌筋膜發炎、慢性肌腱炎或鈣化性病變有相當成效。

王婦施打第二次後即明顯感受肩頸緊繃處放鬆，擾人的頭痛也改善很多，直呼「終於可以好好睡一覺了！」

蔡森蔚說明，體外震波屬非侵入性治療，不需打針或手術，王婦除了施打體外震波，平時再配合復健，更能加速療程。體外震波治療目前是自費項目，蔡森蔚建議三次為一個完整療程。

震波施打過程，有如橡皮筋彈打的輕微疼痛感，打完後緊繃處就會舒緩，縮短復健治療過程，能改善生活品質；但體外震波治療也非人人適用，接受治療前必須由醫師完整評估。

一名旬婦人半夜經常頭痛難以入眠，台中慈濟醫院復健醫學部主任蔡森蔚檢查，竟是肩頸肌筋膜引發的疼痛。透過非侵入性的體外震波治療數次後獲得改善。圖／台中慈濟醫院提供
一名旬婦人半夜經常頭痛難以入眠，台中慈濟醫院復健醫學部主任蔡森蔚檢查，竟是肩頸肌筋膜引發的疼痛。透過非侵入性的體外震波治療數次後獲得改善。圖／台中慈濟醫院提供

復健 頭痛 醫師

延伸閱讀

惡鄰6個月往樓下倒水200次 影響鄰居作息法官判罰1萬2

隔壁情侶「床戰嗨翻」難入眠 她展開報復：遭投訴房間鬧鬼

影／童醫院成立口腔精準醫療創新中心 假牙1天可製成

針灸、按摩、茶飲加作息正常 中醫協助揮別偏頭痛夢魘

相關新聞

再增2例腸病毒71型 羅一鈞：是警訊 腸病毒流行可能性大增

衛福部疾管署今天宣布新增2例腸病毒71型輕症病例，皆位於北部，分別為6歲和1歲男童；今年已累計4例腸病毒71型輕症個案。...

第二階段猴痘疫苗 4/10起開放2.5萬人登記

國內日前開放第一階段猴痘疫苗預約，3000個名額在9分鐘內迅速搶光；加購1萬瓶猴痘疫苗則於上周四晚間抵台。疾管署副署長羅...

猴痘本土+2 羅一鈞：沒有鬆懈本錢

猴痘再增2例個案，皆為本土個案，分別分布在台北市、新竹縣。疾管署副署長羅一鈞表示，新增兩例本土雖比上周新增四例略為下降，可能因連假延遲就醫等因素導致。但連假期間很多民眾出國，也要擔心連假後境外移入個案引起本土疫情，因此「沒有鬆懈的本錢」。

「菜金菜土」再現今年高麗菜出現什麼問題？產業這樣說

高麗菜量多價跌，低迷大半個月，還沒有好轉的跡象，農委會農糧署表示，平地高麗菜出貨即將進入尾聲，緊接著高山高麗菜接棒，加上...

韓國梨16噸邊境遭攔 美國471噸黃豆農藥超標全退運銷毀

食藥署今公布最新一周邊境不合格食品清單，中國大陸出口的食品、食器各有一項不合格，韓國出口的「正安梨子」被檢出農藥殘留超標，總重16,200公斤；美國出口的黃豆也同樣因為農藥殘留超標，471,551公斤全數退運銷毀。

重罰票面50倍！黃牛票修法加重罰款、刪除10%合理利潤

「文化創意產業發展法」部分條文修正草案今日經行政院會通過，將送請立法院審議。文化部長史哲表示，修正草案新增訂的黃牛條款，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦