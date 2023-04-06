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長榮航空春季線上旅展啟動 30條航線優惠機票限時熱賣

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
2023長榮航空春季線上旅展4月7日開跑！即日起至4月19日限時優惠中，想出國的民眾要把握難得的好機會，數量有限，快上網搶好康。圖／ 長榮航空提供
2023長榮航空春季線上旅展4月7日開跑！即日起至4月19日限時優惠中，想出國的民眾要把握難得的好機會，數量有限，快上網搶好康。圖／ 長榮航空提供

長榮航空春季線上旅展明天上線，4月7日00:00起至4月19日23:59止，於官網舉辦2023春季線上旅展，提供台灣出發指定30個航線優惠票價，長榮航空「無限萬哩遊」會員購買成人機票更可獨享最低88折購票優惠。

長榮航空表示，此次線上旅展提供十餘條售價不到萬元的亞洲航線，喜歡海洋生物和探險的旅行者，桃園-宿霧航線4,410元起（未稅）就可前往與鯨鯊共游；新開闢的桃園-克拉克5,733元起（未稅）就可前往享受騎馬、打高爾夫球的樂趣；適合全家出遊的桃園-新加坡也只要6,086元起（未稅）。除此之外，想要大啖港式美食，桃園-香港只要5,063元起（未稅），而即將於4月28日恢復飛航的桃園-杭州航線也祭出6,984元起（未稅）的優惠。

為了慶賀疫後由高雄出發的多條航線恢復飛航或增班，長榮航空在此次線上旅展也祭出各式優惠，5月1日起復飛的高雄-福岡10,302元起（未稅）、高雄-澳門4,705元起（未稅）、高雄-首爾8,556元起（未稅）。

歐美航線也有驚喜優惠，5月15日起由每週2班增為4班的桃園-米蘭航線只要26,190元起（未稅）、每天2班增為3班的桃園-舊金山優惠價31,532元起（未稅）；每天提供3班飛航服務的桃園-洛杉磯33,836元起（未稅）。

長榮航空除了在春季旅展提供各式優惠方案外，長榮大旅行家精選旅行社及長榮假期今年特別與星野集團攜手合作，推出北海道及峇里島機加酒頂級自由行產品，民眾可以依自己需求輕鬆規畫旅遊天數，體驗頂級渡假的魅力。

為嘉惠「無限萬哩遊」會員，長榮航空提前一天於4月6日至4月19日特別於在長榮航空官網「會員優惠購票專區」，推出專屬獨享購票優惠。此外為提供民眾多元、快速累積哩程的管道，長榮航空也特別建議會員購票後，可透過EVA Mileage Hotel無限萬哩遊會員專屬線上訂房平台預訂住宿，每次住宿皆有機會賺取高達 10,000 哩獎勵哩程；同時也提醒旅客可以善用累積的哩程折抵機票費用、升等或是折抵「長榮樂e購」購物金額。

線上旅展期間， 2023 ATTA台中國際旅展也將於4月14日至4月17日於台中國際展覽館熱鬧開展，此次為長榮航空疫情解封後首次參展，並特別打造AR360虛擬實境，讓人一秒置身國外美景中，美好想像FB、IG打卡分享出國的樂趣，另外在4天旅展期間，長榮航空LINE官方帳號粉絲只要現場完成LINE問答小遊戲還可抽好禮，邀請民眾把握機會，啟動您「未玩待續」的旅程。

長榮 旅展 桃園

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