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20年來日抽2包菸 新竹男成功戒菸「爬樓梯不會喘了」
新竹市政府衛生局今天指出，即日起至9月30日結合轄內48家戒菸門診辦理就診送福袋、抽萬元活動，去年曾成功協助每天要抽2包菸的呂姓市民戒菸，呂姓市民分享戒菸好處多多，不只省錢又健康，現在爬樓梯都不會喘了，彷彿開啟第二人生。
竹市衛生局長陳厚全表示，吸菸及長期接觸二手菸是導致癌症、心血管與肺部等疾病危險因子，所有癌症的死亡有30%與吸菸行為有關；二代戒菸服務提供18歲以上的吸菸成癮者，每年2個療程、每療程至多8周次的藥物治療及諮詢服務，並補助戒菸藥物及戒治服務等費用。
衛生局今年持續辦理戒菸達人活動，去年拿下戒菸達人貳獎得主呂先生表示，自己原本是20多年的癮君子，每天需要抽2包菸，後來為了自己與家人健康決定戒菸，並尋求戒菸門診專業協助，讓抽菸頻率越來越低，現已完全戒菸成功。
呂先生開心分享表示，戒菸後彷彿開啟新人生，不只省錢又讓家人遠離二手菸的危害，與家人互動更親近，身體狀況也立即有明顯改善，現在爬樓梯都不會喘了。
竹市府衛生局說明，戒菸達人活動鼓勵有吸菸的民眾積極參與，身體力行給自己與家人一個無菸的家。今年度的戒菸達人活動獎項豐富，就診送福袋還有機會抽最大獎2萬元禮券，邀請民眾踴躍參加。活動相關資訊可洽新竹市衛生局官方網站網頁查詢。
竹市府衛生局也提到，菸害防制法修正7大重點已於3月22日上路，禁止吸菸年齡由未滿18歲提高至20歲，並擴大室內外公共禁菸場所包含大專院校、幼兒園、托嬰中心及居家式托育場所全面禁菸；酒吧、夜店於獨立區隔的吸菸室外不得吸菸，且全面禁止電子煙，加重罰則。
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