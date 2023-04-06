第二階段猴痘疫苗 4/10起開放2.5萬人登記

國內日前開放第一階段猴痘疫苗預約，3000個名額在9分鐘內迅速搶光；加購1萬瓶猴痘疫苗則於上周四晚間抵台。疾管署副署長羅一鈞表示，第二階段猴痘疫苗將於4月10日起開放登記，提供2.5萬個名額於48家醫療院所接種。

疾管署統計，截至4月5日共計完成1416人猴痘疫苗接種服務，其中符合「近6個月內曾有高風險行為者」計接種1343人，另有暴露後預防(PEP)接種25人及暴露前預防(PrEP)接種1391人；

羅一鈞表示，除連江、金門、澎湖等離島未設立合作醫院外，本島其他19縣市都至少設有一家醫院，共有48家合作醫院。

針對民眾自我風險評估「近6個月內曾有高風險性行為」，自4月10日下午2時起可至疾管署「猴痘疫苗接種意願登記平臺https://mpox.cdc.gov.tw/」進行意願登記，及選擇欲前往接種的醫院；開放時間為每周一至周五，上午9時至下午5時，週末、例假日不開放登記。第二階段疫苗接種至5月12日，至於何時開打則將視各醫院整備情況而定。

羅一鈞說，考量提升群體免疫力及疫苗涵蓋率等因素，現階段PrEP接種對象仍先以「皮內」注射方式接種1劑為原則。為利安排登記民眾接種服務與維護自身接種權益，請民眾填寫意願登記時務必如實填寫正確資訊，如未至「猴痘疫苗接種意願登記平台」登記，恕無法提供接種服務。

完成意願登記後，後續將依據民眾登記順序與所選擇醫院可提供接種名額，依序寄送電子郵件通知民眾可以至選擇的接種醫院進行門診預約掛號。請民眾於收到預約掛號通知後，可至所提供的醫院網站連結，完成預約掛號，並依掛號時間前往醫院接種疫苗。此外，再次提醒民眾，為免影響符合條件民眾接種權益，請勿重複登記，系統亦會自動檢核，僅保留最早的1筆登記紀錄發送通知。

疾管署呼籲，Mpox傳播對象具侷限性，此波疫情以親密接觸之人際傳播為主，提醒民眾，前往流行地區或國內風險場域，應落實自我防護，並避免出入可能與不特定人士親密接觸之社交活動等風險場域，如出現皮膚病灶，例如：皮疹、水泡、斑疹、斑丘疹、膿疱等，以及發燒、畏寒/寒顫、頭痛、肌肉痛、背痛、關節痛、淋巴腺腫大(如耳周、腋窩、頸部或腹股溝等處)等疑似症狀，應佩戴口罩儘速就醫，並主動告知醫師旅遊史、高風險場域暴露史及接觸史。相關資訊可至疾管署全球資訊網(https://www.cdc.gov.tw)或撥打國內免付費防疫專線1922(或0800-001922)洽詢。

除連江、金門、澎湖等離島未設立合作醫院外，本島其他19縣市都至少設有一家醫院，共有48家合作醫院。圖／疾管署提供

除連江、金門、澎湖等離島未設立合作醫院外，本島其他19縣市都至少設有一家醫院，共有48家合作醫院。圖／疾管署提供