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國光客運喊漲逾一成 公路總局：遞交資料待補正才核准

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
國光客運喊漲逾一成，公路總局說，遞交資料有誤，待補正才核准。圖／本報資料照片
國光客運喊漲逾一成，公路總局說，遞交資料有誤，待補正才核准。圖／本報資料照片

繼統聯客運宣布3、4月大規模調漲29路線票價，和欣客運業宣布4月17日漲價，漲幅最高10%。國光客運副董事長王應傑受訪也表示，油價漲價、司機薪資成本提升，實在撐不下去，近期國光客運也會跟漲，漲幅逾一成。交通部公路總局則表示，國光客運日前遞交資料有誤待補正，先退回修正後才會核定。

王應傑指出，百物皆漲，油價漲價、司機薪資成本提升，成客運漲價的最後稻草；不過，因同時漲價有聯合壟斷之嫌，國光客運後續也會跟進，預計近期就會漲，漲幅一定超過一成。近期、短期就會漲，細節還在研議。他認為，目前10餘家為首的國道客運，漲價趨勢會「一槍接一槍」，這是不可逆的趨勢。

交通部公路總局台北區監理所長黃鈴婷受訪表示，國光客運3月中旬曾遞交縮小票價優惠資料，但因資料有誤，計算數字有問題，目前已先行退回，必須予以補正，待修正完成再重送，才會核定。

對於客運業者接連喊漲，她則表示，一切遵從交通部、公路總局票運價訂定規定辦理。

漲價 國光客運 交通部

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