猴痘本土＋2 皆為北部個案
猴痘再增2例個案，皆為本土個案，均分布在北部。疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，我國自去年6月23日將猴痘列為第二類法定傳染病，截至今日累計確診23例病例，包括16例本土、7例境外移入個案，均為男性，以性接觸感染為主。
國內新增2例本土猴痘確定病例，均為北部本國籍男性，年齡為20多歲及50多歲，發病日分別為3月22日及3月25日，因身體陸續出現發燒、淋巴結腫、紅疹、水泡等症狀，經醫師評估後採檢通報，分別於3月28日及4月1日確診陽性。
2例個案目前均於醫院隔離治療中，經疫調匡列相關高風險接觸者共7名，已進行衛教並自我健康監測21天，另27名低風險接觸者已給予一般性衛教注意自身症狀。
我國自去年6月23日將Mpox列為第二類法定傳染病，截至今日累計確診23例病例，包括16例本土及7例境外移入，其中3例仍住院隔離治療中，其餘20例已康復出院。
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