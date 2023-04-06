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猴痘本土＋2 皆為北部個案

聯合報／ 記者楊雅棠／台北即時報導
疾管署例行疫情記者會出席名單由左到右為疾管署疫情中心主任郭宏偉、疾管署發言人羅一鈞、 疾管署防疫醫師陳婉青。記者楊雅棠／攝影
疾管署例行疫情記者會出席名單由左到右為疾管署疫情中心主任郭宏偉、疾管署發言人羅一鈞、 疾管署防疫醫師陳婉青。記者楊雅棠／攝影

猴痘再增2例個案，皆為本土個案，均分布在北部。疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，我國自去年6月23日將猴痘列為第二類法定傳染病，截至今日累計確診23例病例，包括16例本土、7例境外移入個案，均為男性，以性接觸感染為主。

國內新增2例本土猴痘確定病例，均為北部本國籍男性，年齡為20多歲及50多歲，發病日分別為3月22日及3月25日，因身體陸續出現發燒、淋巴結腫、紅疹、水泡等症狀，經醫師評估後採檢通報，分別於3月28日及4月1日確診陽性。

2例個案目前均於醫院隔離治療中，經疫調匡列相關高風險接觸者共7名，已進行衛教並自我健康監測21天，另27名低風險接觸者已給予一般性衛教注意自身症狀。

我國自去年6月23日將Mpox列為第二類法定傳染病，截至今日累計確診23例病例，包括16例本土及7例境外移入，其中3例仍住院隔離治療中，其餘20例已康復出院。

確診 猴痘

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