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「菜金菜土」再現今年高麗菜出現什麼問題？產業這樣說

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
高麗菜量多價格低迷，不少農民採取開放自採銷售。本報資料照片
高麗菜量多價格低迷，不少農民採取開放自採銷售。本報資料照片

高麗菜量多價跌，低迷大半個月，還沒有好轉的跡象，農委會農糧署表示，平地高麗菜出貨即將進入尾聲，緊接著高山高麗菜接棒，加上氣候不太穩定，推估本月上旬、中旬就會好轉。

農委會農糧署副署長姚志旺表示，過年前後天氣很冷，當時高麗菜價格很不錯，當時每公斤平均批發價都超過20元，農民覺得還有機會再栽種一次，當初也發現，種描出苗太多，也發出多次預警系統；這批種下去的高麗菜，原本預計三月底上市，但3月下旬又遇到一陣子天氣大好，單位面積產量增加，才會一下子這麼大量高麗菜進入市場。

姚志旺說，大宗蔬菜預警系統，只能道德勸說，並不能要求農民不要種，但現在平地高麗菜已經接近尾聲，到本月上旬、中旬，應該平地高麗菜整個量都沒有了，改換中高海拔高麗菜接棒。

根據農糧署的大宗蔬菜預警系統顯示，112年2月下旬育苗場高麗菜供苗量計417萬株，呈黃色燈號，雖然屬警戒值範圍以下，但仍較近3年同期增加15%，而這批高麗菜預計5月上旬採收。

今天批發市場休市，這陣子，北農的高麗菜每公斤平均發價約9元，但因為北農以量制價，限制拍賣的數量維持高麗菜表面價格，加上拍賣順序未盡公允，常引起農民批評詬病，轉往其他批發市場拍賣，價格低迷；其他批發市場的高麗菜價，每公斤平均批發價落在5到7元。

這陣子地方頻頻出現「開放自採」、「高麗菜一顆10元」；姚志旺說，以成本來說，開放產地民眾自採，農民省去了高麗菜包裝、採收、以及運費，農民沒有賠錢，消費者也高興，但並不鼓勵這樣的行為，影響市場秩序，原本應該去市場拍賣的，變成不正常銷售；也有很多團體是用「送」的，比如送多少箱高麗菜給民眾，消費者獲得免費的高麗菜，就不會去市場採購，更不利於銷售，但這樣現象無法避免。

菜農林佳新表示，他的高麗菜出完了，但是他的兄弟們仍在努力出貨，他說，菜金菜土沒有關係，農民必須自己團結，滯銷這麼多彼此相互幫忙，也有人來媒合探詢，但大多是用極低價在糟蹋農民，即便他顧好了品質，這波也打掉一甲多的高麗菜，一個10元他不要賣，賠錢也要維持農民最後的尊嚴，否則一堆團體送完千箱以後，給消費者「高麗菜很便宜」的印象，實際上問題並沒有解決。

林佳新說，他從不相信預警機制，以他在產地觀察，今年種植並沒有比較多，高山限種、農民往平地耕種也有關係，而今年氣候相對寒冷，依照常理高麗菜應該價格大好，但為何變成供過於求？他分析，病蟲害嚴重、部分品質不佳、以及從春節以來頻繁的長假、批發市場休市都有關係；通路不穩定也是很大問題，一直對外說要幫忙農民的賣場、量販通路，實際上沒賣出去的菜，都要求農民自行吸收，他春節前的青花菜被退回來都泛黃了，根本無法再賣出。

高麗菜 農民 農糧署

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