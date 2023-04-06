影／國境解封 首趟「馬尼拉-台中」對飛包機今抵台中機場
國境解封後，首趟「馬尼拉-台中」對飛包機，今天飛抵台中機場，台中市府盛大歡迎，中市觀旅局長陳美秀表示，疫情過後春天來了，今天歡迎台中國際機場首航包機，從菲律賓馬尼拉到台中，由菲律賓皇家航空公司帶180位遊客從台中入境，代表新的契機，希望從包機先行，逐漸恢復定期航班，讓世界看得見台中的觀光發展。
陳美秀說，今天從馬尼拉飛台中的包機旅遊行程是3天2夜，旅客第一天住台中市，行程還有南投日潭和台北市，也會到野柳、西門町等地，這是東南亞旅客目前行程常規劃好玩的地點。
陳美秀表示，這群旅客喜歡台中夜市，逢甲夜市和一中商圈都是吸引國外客群，台中歌劇院和動漫街也吸引菲律賓客人地點；一名菲律賓旅客說，她喜歡美食，台中夜市美食讓她期待。
陳美秀說，這次包機有3個包機，台中市府未來國際包機鎖定東南亞和日本，日本目前還在接洽中，除了名古屋、鳥取，還有池城，都在接洽中，未來期盼透過這次全新包機歡迎方式，有更多包機從台中開始。
台中機場主任張瑞澍表示，台中機場目前澳門和香港都有航班，東亞地區主要國家機場都有對飛，兩岸航線曾經最多有18條定期航班，疫情後航空公司陸續規劃中，目前台中機場有香港、越南胡志明與河內線飛航。
180名菲律賓旅客今天搭包機抵達台中機場，中市觀旅局長陳美秀接機，在機場舉辦首航迎賓活動，致贈台中知名伴手禮及旅遊文宣，也安排台中市新民高級中學觀光科學生迎賓表演，旅客一下飛機就感受到台中的熱情與溫馨，旅客看到歡迎場面，也熱情拍照回應。
陳美秀表示，這次感謝福安旅行社推薦旅客到台中旅遊，更感謝台中國際機場及新民高中的大力協助，這次旅行業者包了3架次航班，帶進超過500多位旅客，接著陸續於4月8日、10日還會有兩架包機抵達台中。
台中市觀旅局表示，新南向國家已躍居台灣入境市場主流，市府團隊積極與台中國際機場、航空業者及旅行社進行洽談，原航線復駛及新航線包機的可行性，希望使台中國際機場運能復甦，搶攻新南向觀光市場，此次馬尼拉包機是一個好的開始。
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