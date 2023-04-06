打造診間裡的健身房 屏東榮總推運動醫學

屏東榮總推動運動醫學，家醫科醫師范亞萱說，運動醫學不是專屬運動員，透過規律運動、健康飲食，協助三高控制，可緩解慢性疼痛、預防失能，運動門診找到適合且安全運動，「運動永遠不嫌晚，只要開始運動，便是對健康有正向助益」。

屏東榮總家醫科醫師32歲范亞萱，熱愛運動，考取國際私人教練、矯正運動與銀髮族運動訓練證照，在屏東榮總開設運動處方門診，推動疾病族群運動普及化。

范亞萱說，美國運動醫學會近年推廣「運動即良藥」(exercise is medicine, EIM)，許多研究證實，運動在疾病預防、改善甚至治療上是相當有幫助，例如高血壓、糖尿病、高血脂、降低部分癌症風險（乳癌、大腸癌等）、慢性骨骼肌肉疼痛、骨質疏鬆、肌少症等，甚至改善心理健康，降低憂慮、焦慮風險。

什麼是運動醫學？范亞萱說，過往大家認為是專屬職業運動選手的醫療服務，其實運動醫學是「醫院到運動場的橋樑」，對一般人來說，運動場是公園、操場甚至客廳，不管是職業選手運動傷害後重返賽場，或多重慢性病病人想開始運動但擔心身體無法負荷，或長期肩頸痠痛上班族，這些情形都是適合運動醫學介入。

屏東榮總的運動處方門診測量「身體組成分析」，分析身體各部位肌肉、脂肪分配比例，再評估民眾身體狀況，慢性疾病控制狀態、用藥、身體姿勢、動作模式，與民眾討論運動目標，制定個人化運動處方。

屏東榮總家醫科在診間打造一間居家健身房，醫師及運動防護員會指導民眾正確的運動觀念與方式，讓即使是多重慢性疾病、長者、衰弱族群，都能放心享受運動帶來的好處。

范亞萱說，每個人的疾病狀態及運動目標不同，訓練非一體適用。青年人基本身體健康，若長期姿勢不良，最常出現肩頸痠痛，矯正運動及神經肌肉訓練，調整姿勢。診間最常遇到健康檢查開始出現紅字，身體處健康至疾病過度階段，稱為「亞健康族群」，更需透過營養與運動，預防慢性病。