彰化醫院聯手企業護肝 正新輪胎廠區幫員工篩C肝

政府訂定2025根除C型肝炎，鼓勵民眾前往醫療院所篩檢，但民眾因為上班等因素常難到醫院篩檢，彰化縣正新輪胎公司為了照顧台灣廠4千多位員工，今天請衛福部彰化醫院護肝團隊到廠為員工免費篩檢C肝及肝功能，希望打造健康無C肝職場環境。

彰化縣大村鄉知名正新輪胎創辦人羅結夫婦遺產稅挹注地方財政，不僅促成大村的建設，也讓每位大村鄉民連2年都能領到2000元振興禮金，為了照顧台灣廠員工，正新輪胎和彰化醫院近日共安排6個場次，利用上班時間在廠區幫員工篩檢C肝及肝功能，照顧員工健康的作法再傳美談。

彰化醫院護肝團隊個管師、醫檢師及相關人員今天到大村總廠為平日工作忙碌的員工抽血及衛教，再將檢體帶回醫院檢驗。

彰化醫院肝膽腸胃科主任楊智超說，臨床上有太多的C肝患者轉變為肝硬化或肝癌，而C肝治療在早年效果不佳且副作用大，近年口服新藥開發，療效佳且副作用低，而且健保署大幅放寬C肝口服新藥給付條件，只要確認染慢性C肝，不論有無肝纖維化，過去動輒幾十萬元的新口服藥均由健保給付，才讓C肝患者不必擔心巨額的口服新藥費用，目前更最重要的是，要把隱身在各角落的C肝患者找出來，所以他們前進職場，希望將平時忙於工作的C肝隱身者找出來。

彰化醫院個管師洪雅琳說，年滿45至79歲民眾，國健署提供一次的C肝免費篩檢，彰化縣政府並發給設籍彰化縣的篩檢者100元禮券，所以，護肝小組到企業去篩檢時，只要是符合資格者不只免費，還可領100元禮券，而45歲以下員工，篩檢費用由醫院吸收，希望將觸角延伸到更多角落。