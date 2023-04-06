高雄榮總台南分院「身體臆形症」案日增 醫籲找精神科

高雄榮總台南分院最近出現許多「外貌焦慮」就醫個案：有人因朋友比較外表、自己不上相、不斷對鏡子檢查而上課遲到、以為別人都在嘲笑自己到無法自我控制。精神科主治醫師連悅如表示，這些是「身體臆形症（body dysmorphic disorder)」症狀。

連悅如說，典型發作時間在青少年期，平均發病年齡約16歲，病程慢性、難以緩解，個案多尋求皮膚科或整形外科治療，而非到精神科尋求協助。

連悅如表示，許多個案對外表在意到帶來痛苦，並強迫性「一再反覆確認自己很醜」，與焦慮症患者類似，常有低自尊、傾向對模糊的社交訊息做負面解讀、「對拒絕敏感」的人格特質。而隨處可見的醫美廣告、健身房宣傳助長大眾對外表的焦慮。有些人會對外貌缺陷如微小的皮膚斑痕、鼻型等「主觀認知的醜」過度放大，常花費過多時間心力、金錢無法解決，開始迴避社交，工作與生活正常功能，這時需考慮是否受困於身體臆形症。

連悅如說，此類個案可能同時受憂鬱症、社交恐懼症、強迫症等其它精神疾病所苦。約有15%身體臆形症患者，會出現厭食或暴食症，無法撫平的情緒、無處放置的不安，演變成對外表的過度追求。有時對外表的擔憂可以透過身邊的支持或自我調適改善，若嚴重到符合身體臆形症的診斷或合併有情緒、睡眠困擾等，建議到精神科就診。

精神科心理治療能針對負面自動化思考、重新建構信念及調整個案應對焦慮模式。連悅如舉治療的個案說，一名男大生離開宿舍要上課，與路人對上眼，立刻想到：她一定是在笑我的高髮線，進而衍生出：我這樣醜一定不可能被愛，引起巨大的焦慮，竟然躲進廁所，在鏡子前反覆整理頭髮，耗費數小時而錯過了上午的課。

治療陪伴男大生討論想法中的偏誤，練習如何忍受這些想法帶來的不適，降低對負面思考的關注，減少反覆整理頭髮的行為。除心理治療，部分搭配血清素再回收抑制劑（SSRI），身體臆形症有療效。